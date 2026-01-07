NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

溫班亞瑪。(美聯社)

馬刺 隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率表現沒能助隊奪勝，灰熊隊史班瑟（Cam Spencer）一人包辦最後5分，加上福克斯（De'Aaron Fox）有機會的「絕殺」球被封掉，讓灰熊隊驚險以106：105止住4連敗。

溫班亞瑪因左膝挫傷連續缺陣2場，本季也曾因小腿拉傷缺賽12場，回歸時先從板凳出發，今天也是相同方式，不過他在有限時間內展現當家球星身手，只出賽21分鐘就攻下全場最高30分，包括第四節91：97落後下獨拿7分，助馬刺反以1分領先。

福克斯接續連進3球，讓馬刺優勢擴大到105：101，但最後1分半黑衫軍再沒得分進帳，灰熊則有史班瑟扮英雄，他先飆進三分彈縮小比分到1分差，讀秒階段再投進致勝跳投，福克斯最後切入的出手又被封蓋，讓灰熊以106：105守護勝場。

灰熊當家球星莫蘭特莫蘭特（Ja Morant）持續因小腿傷勢缺陣，今天史班瑟和傑克森（Jaren Jackson Jr.）各有21分表現，蘭德 爾（Jock Landale）19分。

馬刺以溫班亞瑪30分最高，夏帕尼（Julian Champagnie）23分、8籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）15分、8籃板。