我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溫班亞瑪。(美聯社)
溫班亞瑪。(美聯社)

馬刺隊今天迎接明星球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）歸隊，他從板凳出發只打21分鐘就轟下30分，但高效率表現沒能助隊奪勝，灰熊隊史班瑟（Cam Spencer）一人包辦最後5分，加上福克斯（De'Aaron Fox）有機會的「絕殺」球被封掉，讓灰熊隊驚險以106：105止住4連敗。

溫班亞瑪因左膝挫傷連續缺陣2場，本季也曾因小腿拉傷缺賽12場，回歸時先從板凳出發，今天也是相同方式，不過他在有限時間內展現當家球星身手，只出賽21分鐘就攻下全場最高30分，包括第四節91：97落後下獨拿7分，助馬刺反以1分領先。

福克斯接續連進3球，讓馬刺優勢擴大到105：101，但最後1分半黑衫軍再沒得分進帳，灰熊則有史班瑟扮英雄，他先飆進三分彈縮小比分到1分差，讀秒階段再投進致勝跳投，福克斯最後切入的出手又被封蓋，讓灰熊以106：105守護勝場。

灰熊當家球星莫蘭特莫蘭特（Ja Morant）持續因小腿傷勢缺陣，今天史班瑟和傑克森（Jaren Jackson Jr.）各有21分表現，蘭德爾（Jock Landale）19分。

馬刺以溫班亞瑪30分最高，夏帕尼（Julian Champagnie）23分、8籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）15分、8籃板。

馬刺 蘭德

上一則

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

下一則

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

延伸閱讀

NBA／尼克慘輸活塞吞4連敗 布朗森：很多問題必須解決

NBA／尼克慘輸活塞吞4連敗 布朗森：很多問題必須解決
NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關
NBA／馬刺溫班亞瑪傷退引疑慮 自認下役出場無大礙

NBA／馬刺溫班亞瑪傷退引疑慮 自認下役出場無大礙
NBA／馬刺8連勝後吞2連敗 溫班亞瑪坦言對身心考驗很大

NBA／馬刺8連勝後吞2連敗 溫班亞瑪坦言對身心考驗很大

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
杜蘭特(右)。 (美聯社)

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

2026-01-02 22:02
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 （美聯社）

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

2026-01-02 01:10
楊恩。 (路透)

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

2026-01-02 21:12
太陽中鋒威廉斯(右)談被湖人退貨，坦言超級生氣。 (路透)

NBA／坦言被湖人退貨超生氣 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

2026-01-01 19:40

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火