我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家人入籍法國遭川普酸 喬治克隆尼回敬：期中選舉走著瞧

擁特殊連結？威爾史密斯爆醜聞 涉性騷、不當解雇男小提琴手

NBA／守到佛雷格下半場1分未得 76人新三巨頭狂轟81分收2連勝

記者劉肇育／即時報導
獨行俠戴維斯（左）防守76人安比德（右）。（路透）
獨行俠戴維斯（左）防守76人安比德（右）。（路透）

獨行俠隊在1日迎回傷癒歸隊的明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），不過卻無法幫助球隊終止連敗，在1日主場出戰76人隊的賽事中，獨行俠在防守潰堤的情況下，讓76人安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）攜手攻下81分，最終就以108：123吞下4連敗。

獨行俠與76人在日前都苦吞一波連敗，其中76人在前一場面對灰熊隊成功止敗後，1日作客獨行俠主場也延續氣勢，儘管在首節打完還以6分落後，但第二節76人團隊火力全開，在喬治（Paul George）、安比德和馬克西領軍下，第二節初拉出一波17：2的攻勢反超前比數，且在第二節76人團隊得分就來到驚人的41分，上半場打完反倒以11分差距領先獨行俠。

光是在前兩節，76人就有4名球員得分來到雙位數，其中又以馬克西拿下全隊最高的16分，安比德與新秀埃奇庫姆則皆有14分進帳，至於獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）雖然有12分演出，但在戴維斯受到上場時間限制，僅拿下9分下，仍是孤掌難鳴。

易籃後，76人馬克西延續火燙手感，個人得分也再度突破30分，且他還透過助攻不斷穿針引線為隊友製造機會，讓76人一路保持領先，最終76人也在他進帳34分、10助攻、8籃板領軍下，以15分差距賞給獨行俠4連敗。

76人1日除了馬克西外，埃奇庫姆拿下23分、4抄截，安比德則有22分、6助攻，喬治14分、7籃板，替補上陣的葛萊姆斯（Quentin Grimes）對上前東家也有19分進帳；至於獨行俠則是以克里斯提（Max Christie）18分最佳，佛雷格則是拿下12分、7籃板、7助攻，但下半場受制於76人防守一分未得，戴維斯13分、8籃板。

上一則

NBA／波特在籃網打出生涯年 媒體點名勇士等4隊是熱門下家

延伸閱讀

NBA／莫蘭特轟40分敗給關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝

NBA／莫蘭特轟40分敗給關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝
NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝

NBA／戴維斯腹股溝拉傷將缺席數戰 本季缺陣獨行俠僅拿4勝
NBA／獨行俠雙狀元合砍64分 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球

NBA／獨行俠雙狀元合砍64分 金塊絕殺大空檔沒進含恨輸球
NBA／76人三巨頭全上但２人熄火 安比德獨撐不敵籃網

NBA／76人三巨頭全上但２人熄火 安比德獨撐不敵籃網

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

2025-12-28 11:25
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

2025-12-28 13:22
湖人隊球星詹姆斯（右）25日在輸球後直接離場，未接受訪問。（美聯社）

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

2025-12-26 02:45
澳洲男網選手基里洛斯（右）28日在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（左）。（美聯社）

網球「性別大戰」爭議中開打 壞小子擊敗莎芭蓮卡

2025-12-28 21:38
湖人球星詹姆斯（左）於26日對上火箭球星杜蘭特（右）。（美聯社）

NBA／近10戰苦吞6敗後開會檢討 湖人教頭點出3大方向

2025-12-27 22:10

超人氣

更多 >
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境