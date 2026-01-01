NBA／守到佛雷格下半場1分未得 76人新三巨頭狂轟81分收2連勝

獨行俠戴維斯（左）防守76人安比德（右）。（路透）

獨行俠隊在1日迎回傷癒歸隊的明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），不過卻無法幫助球隊終止連敗，在1日主場出戰76人隊的賽事中，獨行俠在防守潰堤的情況下，讓76人安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）攜手攻下81分，最終就以108：123吞下4連敗。

獨行俠與76人在日前都苦吞一波連敗，其中76人在前一場面對灰熊隊成功止敗後，1日作客獨行俠主場也延續氣勢，儘管在首節打完還以6分落後，但第二節76人團隊火力全開，在喬治（Paul George）、安比德和馬克西領軍下，第二節初拉出一波17：2的攻勢反超前比數，且在第二節76人團隊得分就來到驚人的41分，上半場打完反倒以11分差距領先獨行俠。

光是在前兩節，76人就有4名球員得分來到雙位數，其中又以馬克西拿下全隊最高的16分，安比德與新秀埃奇庫姆則皆有14分進帳，至於獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）雖然有12分演出，但在戴維斯受到上場時間限制，僅拿下9分下，仍是孤掌難鳴。

易籃後，76人馬克西延續火燙手感，個人得分也再度突破30分，且他還透過助攻不斷穿針引線為隊友製造機會，讓76人一路保持領先，最終76人也在他進帳34分、10助攻、8籃板領軍下，以15分差距賞給獨行俠4連敗。

76人1日除了馬克西外，埃奇庫姆拿下23分、4抄截，安比德則有22分、6助攻，喬治14分、7籃板，替補上陣的葛萊姆斯（Quentin Grimes）對上前東家也有19分進帳；至於獨行俠則是以克里斯提（Max Christie）18分最佳，佛雷格則是拿下12分、7籃板、7助攻，但下半場受制於76人防守一分未得，戴維斯13分、8籃板。