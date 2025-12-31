NBA／莫蘭特轟40分敗給關鍵外線 76人三巨頭OT奪合體首勝

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
安比德(右)攻下34分，但贏球英雄是投進致勝三分的菜鳥埃奇庫姆(左)。（路透）
灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）30日第四節尾聲的連續高難度進球，幫助球隊逼平76人隊，全場轟下40分更讓灰熊看到贏球機會，但76人隊的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）不讓莫蘭特當英雄，他最後1.7秒在平手階段投進致勝三分球，助隊以139：136踢館成功，也是「三巨頭」安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）本季合體的第一場勝利。

76人正規賽最後2分鐘左右還握有128：101領先，但灰熊先有傑克森（Jaren Jackson Jr.）「3分打」，莫蘭特再連打進2球，讓比賽128：128進入延長賽。

莫蘭特延長賽灌籃得手，隊友威爾斯（Jaylen Wells）也進球，讓灰熊一度取得4分優勢，不過76人「三巨頭」也接連得分，莫蘭特讀秒階段雖將比分再追平到136：136，但埃奇庫姆接到馬克西助攻，大空檔投進25呎的關鍵三分彈；灰熊最後1.7秒部署最後一擊，考沃德（Cedric Coward）的追平出手沒進框，讓76人驚險踢館成功。

76人共有6名球員得分兩位數，成為英雄的埃奇庫姆三分球10投5中攻下25分，馬克西和安比德各34分，喬治17分；莫蘭特40分在灰熊一支獨秀，考沃德也有28分，無奈仍吞下2連敗。

