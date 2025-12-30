NBA／溫班亞瑪重返先發 馬刺連兩戰皆輸球

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
馬刺隊球星溫班亞瑪拉回先發後，連輸兩場。(美聯社)
馬刺隊球星溫班亞瑪拉回先發後，連輸兩場。(美聯社)

馬刺隊日前拉出一波8連勝，包括三殺衛冕軍雷霆隊，近兩場比賽將當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拉回先發後，先是前一場比賽不敵西區戰績後段班的爵士隊，29日對騎士隊之戰又以101：113輸球，苦吞2連敗。

馬刺近期狀況火熱，除了在不列入例行賽成績的NBA盃冠軍賽不敵尼克外，近期已經在例行賽拉出一波8連勝，尤其是在溫班亞瑪傷癒歸隊並從板凳出發的6場比賽中，馬刺三度擊敗本季一度無人能擋得雷霆，一度成為聯盟最火熱的話題。

不過在前一場比賽出戰爵士，馬刺將溫班亞瑪拉回先發後，雖然他繳出32分、7籃板、5阻攻、3助攻的數據，創下歸隊後的新高，但馬刺卻以13分差距吞下敗仗。

29日溫班亞瑪再度先發上陣，並且在與騎士之戰攻下26分外帶14籃板、3助攻，但近期打得跌跌撞撞的騎士卻是團隊火力全開，不僅艾倫（Jarrett Allen）攻下全隊最高的27分，包括他在內團隊共7人得分上雙。

反觀馬刺除了溫班亞瑪維持高檔狀態外，其他球員卻是手感盡失，連勝期間進攻破壞力強大的雙衛卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De’Aaron Fox）全場合計26投僅9中拿下29分，馬刺團隊命中率也不及4成，最終就以12分差距苦吞2連敗，與雷霆的勝差又回到4.5場。

NBA／約柯奇膝傷退場 金塊教頭：擔心他面臨的挫折與失望

NBA／馬刺8連勝後吞2連敗 溫班亞瑪坦言對身心考驗很大

NBA／柯瑞生涯總得分超越賈奈特 勇士險勝籃網近5戰4勝

NBA／約柯奇膝蓋反折痛苦退場 金塊下半場遭熱火打爆2連敗

NBA／狂轟生涯新高55分 雷納德率快艇斬東區龍頭喊開心

NBA／坦承遭到馬刺壓制 亞歷山大：我們該回家照照鏡子

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

NBA／湖人輸火箭詹姆斯直接離場 唐西奇：需要五人共同努力才能贏

網球／45歲大威在佛州辦第2場婚禮 小威送遊艇當新婚禮物

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

