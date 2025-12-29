NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
湖人125：101大勝國王。（美聯社）
湖人125：101大勝國王。（美聯社）

湖人隊揮別3連敗低潮，28日兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）面對國王隊聯手攻下59分，率隊第三節拉開差距，終場寫下125：101大勝。

湖人連同「耶誕大戰」在內連吞3場慘敗，主力之一的里夫斯（Austin Reaves）更因左小腿拉傷至少要休兵4周，不過球隊昨天開會且進行長時間練球重新整頓，28日打出不同內容，第二節打出單節38：29攻勢，唐西奇單節就有15分演出，助隊上半場打完以68：53領先國王。

第三節湖人在唐西奇、八村壘和詹姆斯外線接連破網下，打出一波13：2猛攻，領先擴大到26分，最多更取得30分優勢，沒有懸念在主場迎接本季第20勝。

唐西奇攻下全場最高34分外帶7助攻，詹姆斯13投11中拿下24分，板凳出發的史密斯（Nick Smith Jr.）也延續耶誕大戰攻下23分的好表現，28日再有21分進帳，近6戰就有4場至少提供13分的火意挹注。

德羅展（DeMar DeRozan）攻下22分是國王最佳，但勝場數仍停在8場，和鵜鶘隊並列西區最少勝的隊伍。

唐西奇 湖人

