NBA／柯瑞轟39分白搭 暴龍前鋒狂摘25籃板 延長賽退勇士

暴龍以141：127擊敗勇士。（路透）

勇士隊今天錯過奪勝機會，正規賽尾聲先被暴龍隊打出9：2的追平攻勢，延長賽更只得5分，儘管當家球星柯瑞 （Stephen Curry）轟下39分，最終仍是暴龍以141：127止住主場5連敗，以勝利慶祝巴恩斯（Scottie Barnes）的記錄夜。

正規賽尾聲投進追平球的巴恩斯，今天攻下23分、25籃板和10助攻的「大三元」，本季第一次、生涯累積第7次，單場25籃板更追平隊史紀錄，和2016年的畢永柏（Bismack Biyombo）齊名。

暴龍點點開花，奎克利（Immanuel Quickley）攻下27分，英格倫（Brandon Ingram）26分，華特（Ja'Kobe Walter）也挹注本季新高的18分，聯手助隊扭轉最多13分落後劣勢。

勇士除了第四節末和延長賽熄火，失誤更是致命，全場出現21次失誤，讓暴龍拿下35分，寫下勇士本季新高，超過上月19日輸給熱火隊的34分。

柯瑞三分球11投4中轟下全場最高的39分，其中14分集中在第三節，但延長賽沒有分數進帳，格林（Draymond Green）攻下21分、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）拿19分也白搭，吞下第16敗後戰績又回到五成。