NBA／溫班亞瑪連續100場阻攻達標 替補上陣猛轟26分助馬刺獵鷹

記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪。(美聯社)
溫班亞瑪。(美聯社)

馬刺隊在日前無緣NBA盃冠軍後，前一場大勝巫師隊在例行賽拉出一波4連勝，今天作客老鷹隊主場也再度輾壓對手，不僅在首節僅讓老鷹攻下19分，上半場打完也已經取得24分領先，最終在溫班亞瑪替補上場21分鐘就高效率進帳26分、12籃板領軍下，馬刺就以126：98輕取老鷹，戰績也升上西區第3名。

馬刺在日前季中錦標賽4強賽迎回溫班亞瑪後，就讓他從替補出發，不僅能有效控制他的出賽時間，甚至還能扮演扭轉場上局勢的關鍵角色，在NBA盃結束後馬刺也沿用這套陣容，並在前一場比賽就大勝巫師。

今天面對強敵老鷹，溫班亞瑪也再度從板凳出發，但不僅拿下全隊最高的26分、12籃板，還另外有3助攻、2阻攻演出，且正負值「＋29」也是全隊最高，在過去3場例行賽板凳出發的賽事中，溫班亞瑪更是上場60分鐘就高效率的拿下63分。

且今天溫班亞瑪還完成生涯連續100場至少送出1阻攻的里程碑，成為聯盟史上第3人，僅次於兩大傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）的連續145場與穆湯波（Dikembe Mutombo）的116場。

除了溫班亞瑪的優異表現外，馬刺今天的防守也讓老鷹吃足苦頭，不僅首節僅攻下19分，團隊命中率也勉強站上4成，尤其是近況火熱，剛在昨天拿下生涯新高43分的強森（Jalen Johnson），更是被守到全場僅拿下17分，還發生個人本季新高的單場7失誤，讓老鷹頓失進攻核心，最終也吞下近8場比賽以來的第6敗。

馬刺 NBA

