我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

NBA／唐西奇45分大三元填補防守缺失 湖人險勝爵士收2連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖人隊球星詹姆斯（右）18日攻下28分。(美聯社)
湖人隊球星詹姆斯（右）18日攻下28分。(美聯社)

儘管球隊總教練瑞迪克（JJ Redick）才剛約談完球隊雙星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic），希望兩人能帶領球隊從加強防守做起，但湖人在18日作客爵士主場的賽事中，在上半場就失掉78分，所幸靠著團隊進攻火力加持，以及唐西奇大三元加持，最終才以141：135擊敗爵士收下2連勝。

湖人今年開季前25場比賽雖然收下18勝，但得分高失分也高的問題，讓他們在與聯盟強權交手中仍是缺乏競爭力，導致總教練瑞迪克在近日約談了雙星詹姆斯與唐西奇，希望兩人能以身作則，帶領湖人從加強防守做起，從一支戰績好的球隊蛻變為聯盟強權。

在前一場面對太陽的賽事中，湖人也確實在第三節僅讓太陽攻下15分，最終成功逆轉戰局取勝，但18日作客爵士主場，在上半場又出現防守潰堤的狀況，讓爵士在第一節就攻下41分，第二節也有高水準的37分演出，團隊上半場就投進10記三分球，命中率超過6成，湖人也以5分差距落後給爵士。

儘管防守不見起色，所幸湖人進攻火力依舊，上半場唐西奇與詹姆斯就分別攻下25分與14分，易籃後其他球員也加入搶分行列，加上唐西奇維持火燙手感，最終他全場出手28次命中14球，攻下45分外帶14助攻、11籃板、5抄截，成為貝勒（Elgin Baylor）後，湖人隊史第二位拿下45分級大三元的球員，也是聯盟史上第4位擁有雙位數場次40分級大三元的球員，前三人分別為羅伯森（Oscar Robertson）、哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

在唐西奇領軍下，湖人繼第二節猛轟41分後，第四節也再度打出單節41：29的攻勢，加上八村壘在倒數1分14秒投進決定比賽勝負的三分球，最終湖人就以6分差距擊敗爵士，收下2連勝。

湖人除了唐西奇攻下大三元外，詹姆斯也有28分、10助攻、7籃板全能演出；至於爵士則以喬治（Keyonte George）攻下34分表現最佳，新秀貝利（Ace Bailey）則有19分進帳。

湖人 唐西奇

上一則

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

延伸閱讀

NBA／瑞迪克約談湖人雙星要求從防守做起 唐西奇：已看到成效

NBA／瑞迪克約談湖人雙星要求從防守做起 唐西奇：已看到成效
NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人打退76人

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人打退76人
NBA／缺陣2場返鄉 唐西奇宣布2女兒出生 取名Olivia

NBA／缺陣2場返鄉 唐西奇宣布2女兒出生 取名Olivia
NBA／詹姆斯、唐西奇皆缺陣 里夫斯轟36分湖人仍輸塞爾蒂克

NBA／詹姆斯、唐西奇皆缺陣 里夫斯轟36分湖人仍輸塞爾蒂克

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥