我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太陽隊球星古德溫（右）18日在倒數0.4秒抓下關鍵進攻籃板並造成對手犯規，以2罰1中幫助太陽以99：98絕殺勇士。（美聯社）
太陽隊球星古德溫（右）18日在倒數0.4秒抓下關鍵進攻籃板並造成對手犯規，以2罰1中幫助太陽以99：98絕殺勇士。（美聯社）

近期球隊戰績不佳導致檢討聲浪連連的勇士，18日在主場出戰太陽的賽事中又踢到鐵板，兩隊整場比賽一路拉鋸到最後一刻，最終太陽靠著古德溫（Jordan Goodwin）在倒數0.4秒抓下關鍵進攻籃板並造成對手犯規，以2罰1中幫助太陽以99：98絕殺勇士，賞給勇士近13場比賽的第9敗。

過去12場比賽吞下8敗的勇士，球隊近況引外界關注，總教練柯爾（Steve Kerr）甚至公開致歉一肩扛起輸球責任，而日前更爆發球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）與球迷的溝通信遭到公開的風波。

而18日勇士作客太陽主場再度陷入苦戰，其中近期表現低迷一度受到質疑的巴特勒（Jimmy Butler）上半場就攻下16分，帶領多點開花的勇士取得7分領先，不過包括柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）手感都不如預期，皆僅有5分進帳。

易籃後地主太陽也吹起反攻號角，尤其上半場僅有2分進帳的太陽一哥布克（Devin Booker）火力全開，他先在第三節拿下8分，加上太陽在防守端成功限制住勇士得分，幫助太陽單節拉出24：18的攻勢，追到僅剩1分差距。

第四節前段兩隊則是重回拉鋸局面，太陽雖然一度拉開到8分領先，但勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在第四節最後4分鐘時連得5分，再度要回領先，不過布克關鍵時刻再度挺身而出，率領球隊拉出一波8：0攻勢反超前。

比賽最後2分鐘勇士巴特勒挺身而出，幫助勇士在比賽36秒再度扳平，在布克投進中距離跳投後，柯瑞也兩罰俱中，雙方在倒數21秒依舊維持平手，儘管太陽最後一擊布魯克斯（Dillon Brooks）在三分線外出手落空，但太陽古德溫搶下關鍵進攻籃板還造成勇士穆迪（Moses Moody）犯規，在倒數0.4秒站上罰球線，最終他也以2罰1中絕殺勇士。

太陽18日以布克攻下25分表現最佳，且其中23分集中在下半場，布魯克斯則有24分演出；至於勇士則以巴特勒攻下31分最高，但雙星柯瑞、格林分別僅有15分與7分進帳。

柯瑞

上一則

NBA／楊恩歸隊手感冰冷、強森中斷大三元紀錄 老鷹不敵黃蜂三分雨

下一則

NBA／唐西奇45分大三元填補防守缺失 湖人險勝爵士收2連勝

延伸閱讀

格林CBS受訪轟MAGA 川普以「雙關語」嘲弄姓氏

格林CBS受訪轟MAGA 川普以「雙關語」嘲弄姓氏
NBA／庫明加坐板凳 巴特勒率勇士打爆前東家公牛

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒率勇士打爆前東家公牛
NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士
NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥