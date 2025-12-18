我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

NBA／飆大三元追平喬丹紀錄 吉迪想助公牛重回開季火熱狀態

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吉迪成為公牛隊史除了喬丹後，第二快達成1500分、500籃板、500助攻的球員。(美聯社)
吉迪成為公牛隊史除了喬丹後，第二快達成1500分、500籃板、500助攻的球員。(美聯社)

公牛隊在17日出戰騎士隊之戰，靠著吉迪（Josh Giddey）拿下23分、11助攻、11籃板，個人本季第六次大三元，加上懷特（Coby White）、佛西維奇（Nikola Vucevic）也有單場20分以上表現，最終以127：111擊敗騎士。

過去9場比賽輸掉8戰的公牛，與騎士將展開2連戰，17日雙方先在公牛主場碰頭，而身為地主的公牛也從開賽就展現火熱手感，四節中有三節得分都在30分以上，最終靠著吉迪、懷特、佛西維奇攜手攻下68分，最終以16分差距取勝。

而本場比賽吉迪也在出賽33分鐘中拿下23分、11籃板、11助攻、2抄截、1阻攻，其中三分球11投5中的高水準表現，不僅完成個人本季第6度大三元，也是公牛隊史首位單場投進5顆三分球並奪下大三元的球員。  

此外，吉迪也成為公牛隊史除了喬丹（Michael Jordan）後，第二快達成1500分、500籃板、500助攻的球員，也是公牛隊史除了喬丹外，首位達成20分級大三元雙位數場次的球員。

談到今年公牛開季戰績一度衝上前段班，不過過去10場比賽卻是一度一勝難求，吉迪說：「我們一直很想努力回到開季的狀態，今年我們有不錯的開局，但很顯然過去10場比賽很艱難。我認為對陣一支實力強勁的球隊，是朝著正確方向邁進的重要一步，而且這支球隊狀況跟我們有點像，近況都不太好，這是一場很棒的勝利。」

喬丹

上一則

NBA／45分慘敗籃網後 公鹿教頭堅稱球隊不用大變動

延伸閱讀

NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標

NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標
NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」

NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」
NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森：尼克有更重要目標

NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森：尼克有更重要目標
NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分 活塞復仇綠衫軍

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分 活塞復仇綠衫軍

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」