NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標

記者劉肇育／即時報導
尼克球隊一哥布朗森。（美聯社）
尼克球隊一哥布朗森。（美聯社）

尼克16日在NBA盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支在NBA盃奪冠的球隊，而這一座冠軍也是尼克自1973年後再度於NBA盃賽事中奪冠，也是自1999年打贏東區冠軍賽後再度獲得冠軍錦旗，不過尼克球團仍傳出將不會在主場懸掛NBA盃冠軍錦旗，鼓勵球員朝著更大目標邁進。

身為聯盟的豪門球隊，尼克前一次在NBA奪冠已經是1973年，而最近一次闖進總冠軍賽也已經是26年前的1999年，這也讓尼克16日在NBA盃獲得冠軍和冠軍錦旗變得意義非凡。

而16日賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）也一度暗示，球隊可能會在主場掛起冠軍錦旗，他說：「贏得冠軍有很多積極面向，但最積極的一點就是能夠在麥迪遜花園廣場，這座聯盟最有指標性的球場，掛起一面冠軍錦旗。」

不過今天隨即傳出尼克球團可能不會比照前兩屆冠軍湖人和公鹿在主場掛NBA盃冠軍錦旗的作法，而其他球員似乎也對於這件事感到興致缺缺，並放眼更大目標，在16日奪得MVP的球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）就說：「我想我們不會舉辦遊行慶祝，我們會好好享受奪冠的時刻，但離開這裡後，我們就將繼續前進。」

