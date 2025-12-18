NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標

尼克球隊一哥布朗森。（美聯社）

尼克16日在NBA 盃冠軍賽逆轉馬刺，成為史上第3支在NBA盃奪冠的球隊，而這一座冠軍也是尼克自1973年後再度於NBA盃賽事中奪冠，也是自1999年打贏東區冠軍賽後再度獲得冠軍錦旗，不過尼克球團仍傳出將不會在主場懸掛NBA盃冠軍錦旗，鼓勵球員朝著更大目標邁進。

身為聯盟的豪門球隊，尼克前一次在NBA奪冠已經是1973年，而最近一次闖進總冠軍賽 也已經是26年前的1999年，這也讓尼克16日在NBA盃獲得冠軍和冠軍錦旗變得意義非凡。

而16日賽後尼克總教練布朗（Mike Brown）也一度暗示，球隊可能會在主場掛起冠軍錦旗，他說：「贏得冠軍有很多積極面向，但最積極的一點就是能夠在麥迪遜花園廣場，這座聯盟最有指標性的球場，掛起一面冠軍錦旗。」

不過今天隨即傳出尼克球團可能不會比照前兩屆冠軍湖人 和公鹿在主場掛NBA盃冠軍錦旗的作法，而其他球員似乎也對於這件事感到興致缺缺，並放眼更大目標，在16日奪得MVP的球隊一哥布朗森（Jalen Brunson）就說：「我想我們不會舉辦遊行慶祝，我們會好好享受奪冠的時刻，但離開這裡後，我們就將繼續前進。」