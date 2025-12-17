我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025全球城市實力排名 倫敦奪冠 東京超車紐約拿第2名

世界盃票價太高惹怒球迷 FIFA讓步：提供60元門票

NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森：尼克有更重要目標

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼克布朗森。（美聯社）
尼克布朗森。（美聯社）

尼克隊16日在NBA盃冠軍賽逆轉勝馬刺隊奪下總冠軍，儘管這面冠軍錦旗並不是等待超過半世紀的NBA總冠軍，仍對紐約意義非凡，布朗森（Jalen Brunson）領軍奪冠並拿下MVP後表示，NBA盃冠軍將會成為他們邁向總冠軍的墊腳石。

布朗森在NBA盃冠軍賽進帳25分外帶8助攻，幫助尼克在第四節逆轉戰局，賽後獲選MVP，繼湖人隊詹姆斯（LeBron James）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，史上第3位獲此殊榮的球員。

談到幫助尼克重溫暌違多時的冠軍榮耀，布朗森說：「我感到興奮無比，NBA盃冠軍是我們的既定目標之一，如今終於達成，這座冠軍將會是重要的墊腳石，我們會從這次征戰過程獲取經驗，繼續提升自己。今天好好享受這一刻，但明天離開後，我們將會繼續朝著更重要目標前進。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）表示，這次NBA盃經驗對球隊成長至關重要，「到了某個階段，比賽就會變成單淘汰賽，這代表每一場比賽都至關重要，如果你想展現出自己的實力，每一戰肯定都會充滿壓力，獲得成功會增強每個人的信心。」

NBA 湖人 馬刺

上一則

NBA盃／50萬冠軍獎金全捐了 尼克唐斯：給孩子圓夢機會

延伸閱讀

NBA盃／尼克終結52年冠軍荒 布朗森獲MVP

NBA盃／尼克終結52年冠軍荒 布朗森獲MVP
名導雷納夫婦遭兒殺害 演員爆料：他是「被寵壞的敗兒」

名導雷納夫婦遭兒殺害 演員爆料：他是「被寵壞的敗兒」
NBA盃／尼克末節開砲逆轉馬刺奪冠 獲50萬元獎金

NBA盃／尼克末節開砲逆轉馬刺奪冠 獲50萬元獎金
名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求