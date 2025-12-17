NBA盃冠軍只是墊腳石 布朗森：尼克有更重要目標

尼克布朗森。（美聯社）

尼克隊16日在NBA 盃冠軍賽逆轉勝馬刺 隊奪下總冠軍，儘管這面冠軍錦旗並不是等待超過半世紀的NBA總冠軍，仍對紐約意義非凡，布朗森（Jalen Brunson）領軍奪冠並拿下MVP後表示，NBA盃冠軍將會成為他們邁向總冠軍的墊腳石。

布朗森在NBA盃冠軍賽進帳25分外帶8助攻，幫助尼克在第四節逆轉戰局，賽後獲選MVP，繼湖人 隊詹姆斯（LeBron James）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，史上第3位獲此殊榮的球員。

談到幫助尼克重溫暌違多時的冠軍榮耀，布朗森說：「我感到興奮無比，NBA盃冠軍是我們的既定目標之一，如今終於達成，這座冠軍將會是重要的墊腳石，我們會從這次征戰過程獲取經驗，繼續提升自己。今天好好享受這一刻，但明天離開後，我們將會繼續朝著更重要目標前進。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）表示，這次NBA盃經驗對球隊成長至關重要，「到了某個階段，比賽就會變成單淘汰賽，這代表每一場比賽都至關重要，如果你想展現出自己的實力，每一戰肯定都會充滿壓力，獲得成功會增強每個人的信心。」