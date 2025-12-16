NBA／火箭教練轟完裁判 聯盟報告列裁判3錯誤哨音

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
火箭隊教練尤多卡。（路透）
火箭隊教練尤多卡。（路透）

金塊隊昨天延長賽以128：125擊敗火箭隊，不過正規賽最後出現爭議哨音，讓金塊直接獲得罰球機會，火箭隊教練尤多卡（Ime Udoka）賽後怒噴3位裁判，今天NBA公布的延長賽最後2分鐘的裁判報告，共有三個誤判，得利方都是金塊。

尤多卡昨天賽後指責3位教練「根本不該出現在那」，並點名主裁判札爾巴（Zach Zarba）表現就像「追星族」，這場比賽是他長久以來看過裁判吹得最差的比賽。

尤多卡最不滿的吹判出現在正規賽尾聲，NBA最後兩分鐘裁判報告是延長賽，不過也出現3個錯誤判決，1分40秒時火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）賞給約柯奇（Nikola Jokic）火鍋被吹犯規，讓約柯奇完成2罰，裁判報告顯示這次是記乾淨阻攻。

剩下一分鐘時，金塊小哈德威（Tim Hardaway Jr.）對森根的動作該被吹犯規但沒響哨；最後47秒，火箭湯普森（Amen Thompson）想抄穆雷（Jamal Murray）的球被吹犯規，讓穆雷兩罰俱中，這也是乾淨的抄截。

湯普森也是正規賽最後2.3秒爭議判決的主角之一，當時火箭領先1分，他在金塊還沒發球進場就被吹犯規，讓穆雷直接站上罰球線，尤多卡提出挑戰也沒改變吹判結果。

NBA

NBA／最年輕40分先生 18歲佛雷格42分 打破詹皇紀錄

NBA／火箭送追平罰球給金塊 約柯奇大三元延長賽贏球

NBA／雷納德、貝頓倒數階段接連出致命失誤 火箭2分險勝快艇

NBA／金塊退黃蜂 客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

