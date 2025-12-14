NBA／米契爾絕殺跳投失手 騎士延長賽得分掛蛋遭黃蜂螫

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
黃蜂隊菜鳥克努佩爾（右）14日攻下29分，率隊奪勝。（路透）
黃蜂隊菜鳥克努佩爾（右）14日攻下29分，率隊奪勝。（路透）

黃蜂隊14日少了3位主將，不過菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）攻下29分，米勒（Brandon Miller）正規賽尾聲投進追平三分彈，將戰局逼到延長賽，加時5分鐘更讓主場的騎士隊10投全落空，最終以119：111踢館成功。

今年選秀會第四順位展開職業生涯的克努佩爾，上一場碰公牛隊剛轟下生涯新高33分，14日維持高檔演出，助隊第三節最多取得17分領先。騎士在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）領軍下追分，三節打完追到79：88，第四節尾聲更弭平差距，泰森（Jaylon Tyson）讀秒階段連投帶罰連下4分更讓騎士取得111：108領先。

米勒正規賽最後4.7秒投進31呎的大號三分彈，讓黃蜂111：111追平比分；騎士由米契爾執行最後一擊，但有機會的「絕殺」跳投失手，比賽進入延長賽。

騎士延長賽進攻完全當機，團隊10次出手全部落空，得分掛蛋下讓黃蜂帶走勝利。

黃蜂隊小鮑爾（LaMelo Ball）、塞克斯頓（Collin Sexton）和曼恩（Tre Mann）14日都因傷缺陣，不過克努佩爾連兩場有亮眼表現，投進關鍵外線的米勒也有25分外帶生涯新高13籃板，布里吉斯（Miles Bridges）挹注20分、10籃板和6助攻。

騎士也有傷兵問題，主戰前鋒莫布里（Evan Mobley）因左腳傷勢免戰，14日葛蘭特（Darius Garland）雖有26分演出，但米契爾24投僅6中拿17分，球隊苦吞近9戰第6敗。騎士近況不佳，不過總教練亞特金森（Kenny Atkinson）保持樂觀，賽前受訪說：「天空沒有塌下來，我們會沒事的。」

