NBA／爐主巫師奮起 退溜馬奪近2個月首場客場勝利

記者曾思儒／即時報導
巫師在巴格利（右）攻下本季新高23分外帶13籃板發揮下，以108：89奪勝。（美聯社）
東區排名倒數兩名的溜馬隊和巫師隊14日正面交鋒，巫師在巴格利（Marvin Bagley III）攻下本季新高23分外帶13籃板發揮下，以108：89奪勝，不只終止4連敗，更是將近2個月內第一場客場勝利。

巫師開季23場只拿3勝，寫下本季聯盟最差戰績，不過14日遇傷兵滿營的溜馬隊找到機會，第二節打出一波13：4攻勢，帶著58：47領先進入下半場；溜馬第三節雖曾將分數追到個位數的58：66，但巫師回敬連拿7分攻勢，澆熄溜馬反攻，讓溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）執教勝場數仍停在999場。

除巴格利繳出本季第2度「雙10」，麥凱倫（CJ McCollum）為巫師挹注18分，夏帕尼（Justin Champagnie）13分、14籃板，聯手助隊將本季客場成績推進到2勝11敗，也是10月底作客達拉斯奪勝後暌違多時的客場勝利。

上季打進總冠軍賽的溜馬，今年人手短缺下成績排在東區末段班，14日團隊命中率僅3成69更寫下本季第二差，39投10中的三分線表現也是本季第三慘，第二節只拿15分種下敗因。

馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿下15分已經是溜馬最高，主將席亞康（Pascal Siakam）12投僅4中拿11分。

