我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

NBA／復出首戰斬斷雷霆連勝 溫班亞瑪：這就是NBA

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺以111：109斬斷雷霆隊連勝。（美聯社）
馬刺以111：109斬斷雷霆隊連勝。（美聯社）

因左小腿傷勢連續缺席12場的馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），13日復出就率隊以111：109斬斷雷霆隊連勝，搶下NBA盃冠軍戰門票，替補上陣的他透露自己有上場時間限制，因此更要充分利用上場時間，贏下衛冕軍也格外有意義。

雷霆進入本戰前的戰績24勝1敗，13日不但吞下第2敗，且是在關鍵的NBA盃4強賽，出賽21分鐘繳出22分、9籃板和2阻攻的溫班亞瑪說：「擊敗像這樣的隊伍，看起來只是一場比賽，但這需要集體的努力，並非易事。」

「這只是他們本季第二敗，這代表了什麼。」溫班亞瑪特別提到，13日團隊共有4人得分20分以上，代表每個人都參與其中，也預告馬刺未來的發展方向。

馬刺13日加入「斑馬」得分行列的包括瓦賽爾（Devin Vassell）23分、卡瑟爾（Stephon Castle）和福克斯（De'Aaron Fox）各22分，第四節瓦賽爾、卡瑟爾和溫班亞瑪的接連發揮更是球隊頂住拉鋸戰，搶下NBA盃冠軍戰門票關鍵。

「這就是NBA，你要明白這會挑戰你的極限。現在我正從休息12場回來，所以我狀況很好。」溫班亞瑪說。

NBA盃冠軍戰將於16日晚登場，馬刺將和東區代表尼克隊對決，勝隊的每位球員可各別獲得53萬美元的冠軍獎金。

NBA 馬刺

上一則

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

延伸閱讀

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰
NEX Team創辦人李景輝 港大畢業前曾創業 獲蘋果收購

NEX Team創辦人李景輝 港大畢業前曾創業 獲蘋果收購
NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰

NBA／布朗森40分領軍 尼克退魔術搶進NBA盃冠軍戰
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
葛拉斯諾結婚了。（路透）

MLB／道奇「雪哥」結婚 棒球上寫聯絡方式「搭訕」到漂亮老婆

2025-12-07 18:52
FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）6日在世界盃足球賽程揭曉活動上發表講話。（美聯社）

足球／2026年世界盃賽程出爐 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

2025-12-06 21:15

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌