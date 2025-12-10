我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

坦言NBA盃獎金是動力 亞歷山大：今天我們精神飽滿

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷霆一哥亞歷山大。（美聯社）
雷霆一哥亞歷山大。（美聯社）

雷霆隊今天在NBA盃8強賽以49分差距輕取太陽隊，連續兩年都將前往拉斯維加斯參加最後4強賽事，賽後攻下28分、8助攻的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就直言，NBA盃的獎金確實對於球員是一大動力，且今年球隊也帶著更佳的狀態前進拉斯維加斯。

雷霆去年在NBA盃冠軍賽不敵公鹿隊拿下亞軍，不過最終他們在正規賽季拿下隊史搬家到奧克拉荷馬市後的首冠，本季開季又打出絕佳狀態，在今天以49分差距擊敗太陽後，不僅創下本賽季最大分差，開季前25場比賽僅吞下1敗，更是追平勇士隊在2015年所創下的聯盟紀錄。

談到今天團隊火力全開猛轟22記三分球，並一度取得高達53分領先優勢，亞歷山大賽後表示，「今年我們比去年又有更顯著的進步，現在我們必須保持更好的狀態，拿下最後兩場勝利。我們對於自己的要求很高，且希望不斷變得更好，不管今天我們處在什麼位置，我都希望明天變得更好，尤其還有獎金擺在眼前，這讓我們今天起床時都精神飽滿。」

而雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）在談到球隊所創下的紀錄時則表示，24勝1敗固然很棒，但對於接下來的比賽一點都不重要，「今晚我們展現了出色的心理素質，習慣就是這樣養成的，在這樣差距的比賽中，你本可以輕鬆一點面對，也能在最終贏球，但你不能讓自己的習慣出現鬆懈，今天球員都做到這一點。」

NBA

上一則

NBA／大勝太陽49分晉級NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平勇士紀錄

延伸閱讀

NBA／大勝太陽49分晉級NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平勇士紀錄

NBA／大勝太陽49分晉級NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平勇士紀錄
NBA盃特色地板修復不及 湖人、馬刺8強賽將沿用一般地板

NBA盃特色地板修復不及 湖人、馬刺8強賽將沿用一般地板
雪兒傳嫁小40歲男友 明年80歲生日當天完婚

雪兒傳嫁小40歲男友 明年80歲生日當天完婚
NBA／布朗森35分領軍 尼克10連勝暴龍 搶進NBA盃4強

NBA／布朗森35分領軍 尼克10連勝暴龍 搶進NBA盃4強

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染