NBA／經紀人稱湖人還不是冠軍競爭者 但詹姆斯不會透過交易離開

記者劉肇育／即時報導
即將邁入41歲的湖人隊一哥詹姆斯​，​今年順利展開史無前例的生涯第23個賽季。（路透）
即將邁入41歲的湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）今年順利展開史無前例的生涯第23個賽季後，是否會在季後宣布退休，或在季中轉往其他球隊發展引發關注，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）表示，詹姆斯沒有在季中離開洛杉磯的計畫，且本季也可能就是他最後一個賽季。

詹姆斯開季一度因傷缺陣，近期歸隊後主宰力也不如以往，不過他對於自己的狀態仍是甘之如飴，希望本賽季再度帶領湖人重返冠軍榮耀。

保羅最近日受訪時認為，現階段的湖人確實還不具備爭奪總冠軍的實力，但詹姆斯也沒有離開的可能性，「我個人認為，湖人現在還不夠強，沒有爭冠實力，我不認為他們有辦法打到西區冠軍賽；從目前角度來看，他們還沒有足夠實力爭奪冠軍。」

儘管今年詹姆斯選擇執行合約中的球員選項，展現想要在生涯尾聲再拚一冠的企圖心，加上合約簽有不得交易條款，他是否有可能在季中轉加入其他競爭力更強的球隊引發關注；保羅強調，詹姆斯並沒有離開湖人的打算，「他不會離開，如果你要問他能去哪？或是他能否讓尼克隊變得更好？那當然可以，且聯盟其他29支球隊都會這樣認為。」

湖人 退休 洛杉磯

