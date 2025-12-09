NBA／布朗森35分領軍 尼克10連勝暴龍 搶進NBA盃4強

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
尼克隊在布朗森35分領軍下以117：101勝暴龍，取得前往拉斯維加斯參加NBA盃最後4強的資格。（路透）
尼克隊在布朗森35分領軍下以117：101勝暴龍，取得前往拉斯維加斯參加NBA盃最後4強的資格。（路透）

過去9次碰暴龍隊都打下勝場，尼克隊9日延續對戰優勢，NBA盃8強賽在布朗森（Jalen Brunson）35分領軍下以117：101奪勝，取得前往拉斯維加斯參加NBA盃最後4強的資格，將和9日稍早出線的魔術隊爭奪冠軍賽門票。

第一節兩隊都打出高得分，暴龍有英格倫（Brandon Ingram）單節8投7中攻下17分領軍，取得39：35領先；尼克首節有布朗森分庭抗禮，單節9投7中轟下20分，第二節雖只再有6分進帳，但尼克單節打出34：13攻勢，半場反取得69：52優勢。

尼克先發布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）和哈特（Josh Hart）第三節的發揮讓尼克持續維持兩位數優勢，第四節最後2分05秒，落後16分的暴龍就將主力換下場，最終尼克就以16分差收下對戰10連勝，NBA盃4強門票一併到手。

尼克團隊6人得分兩位數，布朗森9日攻下全場最高35分，哈特21分、唐斯（Karl-Anthony Towns）14分、16籃板；暴龍以英格倫31分最高，希德（Jamal Shead）18分。

NBA盃打進8強的球員就可獲得5萬美元獎金，晉級4強保底10萬美元，亞軍20萬美元、奪冠的球隊每位球員更可獲得50萬美元的高額獎金。東區的4強組合9日出爐，西區明天將由雷霆隊出戰太陽隊、湖人隊和馬刺隊交鋒，決定另場4強賽名單。

