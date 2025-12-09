NBA／貝恩飆37分 魔術逆轉熱火搶進NBA盃4強

貝恩(右)。(美聯社)

魔術隊雖少了本季頭號得分手華格納（Franz Wagner），但火爆後衛貝恩（Desmond Bane）今天挺身而出，他狂轟37分，助隊扭轉最多16分落後，主場以117：108擊敗熱火隊，搶下第一張在拉斯維加斯舉行的NBA 盃4強賽門票，獎金直接翻倍。

兩隊上周剛交手，當時貝恩16投僅2中拿5分，今天關鍵的NBA盃8強賽打出截然不同內容；昨天因拿球砸人被罰3萬5千美元的貝恩，今天全場24投14中，包括9投6中的三分球，還有6籃板和5助攻，成魔術主場演出逆轉勝的頭號功臣。

熱火今天打出漂亮開局，開賽在維金斯（Andrew Wiggins）、赫洛（Tyler Herro）和鮑威爾（Norman Powell）接連開火下，不到4分鐘就打出20：4猛攻，首節打完也握有30：17優勢；但第二節魔術在薩格斯（Jalen Suggs）和貝恩回敬外線下縮小比分，4分21秒熱火拉爾森（Pelle Larsson）踩到隊友造成左腳踝扭傷，被攙扶下場後自己走向休息室，下一波魔術就在卡特（Wendell Carter Jr.）投進超前球下以47：46逆轉。

魔術單節轟進39分，半場打完已將差距縮小到56：57，第三節更在貝恩持續開火下超前，帶著92：83領先進入決勝節。貝恩第四節先是「3分打」再飆進三分球，助隊將領先擴大到兩位數，最終助隊以9分差拿下勝利。

魔術先發得分都達兩位數，除貝恩39分發揮，薩格斯也有20分貢獻；熱火以鮑威爾21分最佳，赫洛拿下20分但6次外線出手都落空。

NBA盃打進8強的球員就可獲得5萬美元獎金，晉級4強保底10萬美元，亞軍20萬美元、奪冠的球隊每位球員更可獲得50萬美元的高額獎金。魔術先搶下第一張4強門票，下戰對手將是尼克隊和暴龍隊之間的勝家；西區兩場8強賽分別由雷霆隊出戰太陽隊、湖人 隊和馬刺 隊交鋒。