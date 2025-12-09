我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法台等42免簽證國

希金斯當選邁阿密市長 民主黨30年來第1人

NBA／被快艇送回家 保羅透露心情平靜

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
保羅。(美聯社)
保羅。(美聯社)

已經預告本季是「最後一舞」的快艇隊明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul），日前卻無預警被球隊送回家，他坦言最近狀況「一團亂」，但至少和家人在一起，對所有事情都平靜以待。

保羅上月才透過社群宣告本季打完退役，不料上周快艇無預警宣布和保羅分道揚鑣，且保羅最快要到美國時間12月15日才能被交易。

7月底以一年合約重返快艇的保羅接受「People.com」訪問時說：「過去幾天一團亂，說得委婉點是這樣，但說實話，我是在家裡，我的女兒昨天進行了一場選拔，我侄子有場籃球賽，我兒子12日也有場比賽。」

保羅是和快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）進行一場3小時的深夜對談後被「送回家」，球隊讓為保羅的領導方式和教練泰隆魯（Ty Lue）相衝突，對球隊造成破壞。

NBA征戰第21個球季的保羅受訪表示，現在對所有事情都心平氣和，「最重要的事，我很興奮未來能有機會在任何地方扮演一個小角色。」

保羅2011到17曾在快艇效力6個賽季，今年回歸只打了16場比賽，球隊戰績淒慘不說，他場均2.9分、3.3助攻都是生涯新低。

快艇 NBA

上一則

場邊人語／電光腳攻 壓哨立功

下一則

NBA／貝恩飆37分 魔術逆轉熱火搶進NBA盃4強

延伸閱讀

NBA／鵜鶘菜鳥中鋒繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

NBA／鵜鶘菜鳥中鋒繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉
NBA／愛德華轟40分白搭 太陽少布克仍贏灰狼

NBA／愛德華轟40分白搭 太陽少布克仍贏灰狼
NBA／衛斯特布魯克大三元做白工 溜馬拉尾盤退國王

NBA／衛斯特布魯克大三元做白工 溜馬拉尾盤退國王
NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇開除保羅首戰就止敗

NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇開除保羅首戰就止敗

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位