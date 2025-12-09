NBA／鵜鶘菜鳥中鋒繳33分大三元 馬刺25分領先險遭逆轉

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
鵜鶘昆恩(左)、馬刺哈波(右)。（路透）
鵜鶘昆恩(左)、馬刺哈波(右)。（路透）

馬刺隊近期受到傷兵纏身，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）相繼缺陣，8日卡瑟爾率先歸隊，對鵜鶘隊之戰繳出18分表現，團隊共7人得分上雙，最終以135：132獲勝。

開季打出亮眼佳績的馬刺，在溫班亞瑪與卡瑟爾於上月中起陸續受傷缺陣後，過去一段時間也打得跌跌撞撞，8日卡瑟爾率先回歸，溫班亞瑪也隨隊展開客場之旅，預計下一場遭遇湖人NBA盃8強賽歸隊。

馬刺上半場在福克斯（De'Aaron Fox）領軍下打出多點開花的攻勢，新秀哈波（Dylan Harper）前兩節就有13分演出，卡瑟爾也有10分，打完上半場已經領先20分。

鵜鶘在威廉森（Zion Williamson）持續缺陣下一路挨打，不過也有亮點出現，新秀昆恩（Derik Queen）第三節單節6次出手、9次罰球全都命中，個人進帳21分，20歲的他不僅成為聯盟史上最年輕單節以百分之百命中率拿下至少20分的球員，也幫助鵜鶘單節猛轟45分，反倒取得2分領先。

兩隊末節展開拉鋸戰，比賽最後1分鐘鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）連得5分幫助鵜鶘取得1分領先，不過福克斯跳投命中後幫助馬刺再超前，關鍵時刻昆恩籃下強攻得手，哈波也上籃命中，兩名後秀在比賽最後階段挺身而出，但鵜鶘下一波進攻昆恩三分線外出手不進，反觀馬刺則靠著福克斯兩罰俱中取得3分領先，鵜鶘最後一擊未能命中，最終馬刺就以3分差距險勝。

馬刺巴恩斯（Harrison Barnes）攻下24分表現最佳，替補上陣的新秀哈波22分、卡瑟爾18分；鵜鶘昆恩33分、10籃板、10助攻寫下生涯首度大三元，墨菲32分。

