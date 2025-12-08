NBA／連拿10分做「加冕」慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯月底將滿41歲。（路透）
第四節尾聲連拿10分，包括平手階段投進致勝三分球，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）7日以29分表現助隊以112：108擊敗76人隊，自己都比出戴上皇冠的「加冕」動作慶祝，他坦言過去不曾做過這動作。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

詹姆斯前一戰碰暴龍隊17投僅4中拿8分，中斷從2007年開始的連續1297場得分兩位數紀錄；7日他17投12中，上半場得分就達兩位數，第四節更連拿10分，包括2記三分彈。

開季因坐骨神經痛連續缺席14場的詹姆斯表示，7日自己表現仍非百分百，「但我7日感覺比多倫多那場的賽後好多了。」做出戴上皇冠動作的他也提到，這是生涯第一次做出這樣的慶祝手勢。

第四節尾聲上演個人秀，詹姆斯笑說如此感覺永遠不會過時，「這是你退休後無法重溫的事情，在那樣的場館，出場時的興奮，得到的噓聲、歡呼，不論是什麼。」詹姆斯強調，能獲勝又更重要，所以能在關鍵時刻挺身而出，感覺更興奮。

月底將滿41歲的詹姆斯，前一場沒能找到自身節奏，7日也不過是本季打得第7場比賽。詹姆斯提到，從9歲開始打球後從沒缺席過開季，當這個球季開始時自己也做好準備，不料卻遇傷病問題，「坐在板凳上對我的心態絕對是個挑戰，不能和大家一起練球，無法一起訓練絕對是個挑戰，我知道這是個過程，我也一直熱愛這些過程。」

