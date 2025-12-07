NBA／1年內兩度收下15連勝 雷霆下場迎戰太陽拚隊史紀錄

雷霆7日在收下15連勝後，繼今年1月後再度追平隊史最長連勝紀錄。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆7日在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣的情況下作客爵士主場，不過在霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）領軍下，團隊仍舊有6人得分來到雙位數，最終也以131：101輕取爵士、收下15連勝。

衛冕軍雷霆今年開季就打出問鼎二連霸的氣勢，除了在日前意外敗給拓荒者一場比賽外，開季前23場比賽共拿下22勝，而7日作客爵士主場，球隊一哥亞歷山大則是因為手肘傷勢缺陣，另外包括卡盧索（Alex Caruso）、多特（Luguentz Dort）與今年表現亮眼的喬伊（Isaiah Joe）都因傷缺陣。

儘管輪替陣容中缺少了多名戰力，但雷霆7日依舊展現傲人的戰力深度，上半場霍姆葛倫與威廉斯就攜手攻下31分，包括首節帶領團隊猛轟45分，易籃後其他板凳球員更是加入搶分行列，幫助雷霆在第三節一口氣將領先差距擴大到30分以上，最終也在團隊6人得分上雙下，以30分差距收下15連勝。

雷霆7日威廉斯與霍姆葛倫7日皆攻下25分，其中威廉斯另外有8助攻演出，歸隊後狀態持續攀升，至於替補上陣的維金斯（Aaron Wiggins）則有19分進帳，7日雷霆光是板凳球員得分就高達63分，至於爵士則是以菲利波斯基（Kyle Filipowski）攻下21分最佳，替補上陣的克雷頓（Walter Clayton Jr.）與漢崔克斯（Taylor Hendricks）分別攻下20分。

雷霆7日在收下15連勝後，繼今年1月後再度追平隊史最長連勝紀錄，如下場比賽擊敗太陽，就能改寫隊史紀錄，總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們的球員展現了極佳的職業素養，尤其是在比賽開局階段，攻防兩端的表現都很出色，我們在防守端執行力相當到位，讓對手每一分都得來不易。」