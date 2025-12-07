我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

NBA／1年內兩度收下15連勝 雷霆下場迎戰太陽拚隊史紀錄

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷霆7日在收下15連勝後，繼今年1月後再度追平隊史最長連勝紀錄。（路透）
雷霆7日在收下15連勝後，繼今年1月後再度追平隊史最長連勝紀錄。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆7日在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）缺陣的情況下作客爵士主場，不過在霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）領軍下，團隊仍舊有6人得分來到雙位數，最終也以131：101輕取爵士、收下15連勝。

衛冕軍雷霆今年開季就打出問鼎二連霸的氣勢，除了在日前意外敗給拓荒者一場比賽外，開季前23場比賽共拿下22勝，而7日作客爵士主場，球隊一哥亞歷山大則是因為手肘傷勢缺陣，另外包括卡盧索（Alex Caruso）、多特（Luguentz Dort）與今年表現亮眼的喬伊（Isaiah Joe）都因傷缺陣。

儘管輪替陣容中缺少了多名戰力，但雷霆7日依舊展現傲人的戰力深度，上半場霍姆葛倫與威廉斯就攜手攻下31分，包括首節帶領團隊猛轟45分，易籃後其他板凳球員更是加入搶分行列，幫助雷霆在第三節一口氣將領先差距擴大到30分以上，最終也在團隊6人得分上雙下，以30分差距收下15連勝。

雷霆7日威廉斯與霍姆葛倫7日皆攻下25分，其中威廉斯另外有8助攻演出，歸隊後狀態持續攀升，至於替補上陣的維金斯（Aaron Wiggins）則有19分進帳，7日雷霆光是板凳球員得分就高達63分，至於爵士則是以菲利波斯基（Kyle Filipowski）攻下21分最佳，替補上陣的克雷頓（Walter Clayton Jr.）與漢崔克斯（Taylor Hendricks）分別攻下20分。

雷霆7日在收下15連勝後，繼今年1月後再度追平隊史最長連勝紀錄，如下場比賽擊敗太陽，就能改寫隊史紀錄，總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們的球員展現了極佳的職業素養，尤其是在比賽開局階段，攻防兩端的表現都很出色，我們在防守端執行力相當到位，讓對手每一分都得來不易。」

上一則

NBA／金塊退黃蜂 客場10連勝續寫隊史紀錄 約柯奇助攻數超越喬丹

延伸閱讀

聯準會內部分歧 市場預料連3降息成定局

聯準會內部分歧 市場預料連3降息成定局
NBA／雷霆浪費22分領先 亞歷山大轟38分驚險退勇士奪13連勝

NBA／雷霆浪費22分領先 亞歷山大轟38分驚險退勇士奪13連勝
聖縣地檢長：「A提案」應該用於公共安全

聖縣地檢長：「A提案」應該用於公共安全
NBA／亞歷山大最後6分鐘狂飆15分 雷霆射太陽收11連勝

NBA／亞歷山大最後6分鐘狂飆15分 雷霆射太陽收11連勝

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

2025-12-03 14:07

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼