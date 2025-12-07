NBA／戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
獨行俠6日以122：109力退火箭。（路透）
揮別前一場9投僅1中拿2分低潮，獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）6日面對火箭隊手感回溫，全場19投14中砍下29分，率隊以122：109力退火箭，在主場收穫近5場的第4勝。

戴維斯前一場碰雷霆隊上場24分鐘只拿2分，寫下個人出賽至少20分鐘的最低得分紀錄，6日滿是有反彈表現，尤其第三節7投6中，帶動全隊22投16中的高命中率表現，單節37：20的攻勢奠定勝基。

火箭半場還和獨行俠57：57戰平，第三節守不住戴維斯，第四節最多更落後到21分，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）第四節直接休息。杜蘭特全場27分有20分集中在上半場，史密斯（Jabari Smith Jr.）也有22分貢獻，但當家前鋒森根（Alperen Sengun）連兩戰因病缺陣，沒能守護主場。

威廉斯（Brandon Williams）6日替補攻下22分，選秀會「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）19分、3助攻，菜鳥後衛奈哈德（Ryan Nembhard）貢獻11分、7助攻；前4場比賽因右腳踝受傷缺陣的華盛頓（P.J. Washington），第三節連續灌籃助隊打出14：0猛攻，最終挹注獨行俠14分、7籃板和5抄截，第三節投進壓哨三分球的馬歇爾（Naji Marshall）攻下15分。

