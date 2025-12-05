NBA／詹姆斯、唐西奇皆缺陣 里夫斯轟36分湖人仍輸塞爾蒂克

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
里夫斯。(路透)
里夫斯。(路透)

湖人在昨天靠著詹姆斯（LeBron James）送出關鍵助攻給八村壘絕殺暴龍後，今天在詹姆斯、唐西奇（Luka Doncic）皆缺陣的情況下作客塞爾蒂克主場，儘管里夫斯（Austin Reaves）延續火燙手感拿下36分，但仍是整場比賽被塞爾蒂克壓著打，最終以105：126吞下敗仗。

湖人唐西奇近期因為家中二寶即將誕生向球隊告假，在昨天出戰暴龍的比賽中，湖人則由里夫斯扛起球隊大旗，不過比賽倒數階段詹姆斯選擇送出關鍵助攻給八村壘投進絕殺三分球，但自己的連續得分上雙場次紀錄也停留在1297場。

在今天背靠背出戰塞爾蒂克的情況下，湖人教練團也選擇讓詹姆斯今天輪休，這也讓地主塞爾蒂克把握住機會，在首節就打得湖人措手不及，取得22分領先優勢，下半場也在一路領先的情況下，最終以21分差距收下4連勝。

塞爾蒂克今年開季因為球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）的缺陣一度走得跌跌撞撞，不過隨著賽季的進行表現漸入佳境，尤其是陣中「打湖高手」布朗（Jaylen Brown）今天攻下全隊最高的30分外帶8籃板、8助攻，將生涯對戰湖人勝率拉升至6成47，個人近6場比賽更繳出平均33.3分、7.3籃板、7.2助攻的亮眼數據。

賽後談到本賽季的起起伏伏，布朗就直言，儘管外界都不看好他們，但大家仍在努力一場一場的拚，「賽季開始前外界都不看好我們，但我們心態就是一步一步來，我的隊友都在成長，我正目睹這一切的發生。」

至於湖人在今天輸球後近3場比賽吞下2敗，且下一戰他們還將對上76人，總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言，希望雙星詹姆斯、唐西奇下場比賽就能歸隊，「我們今年的目標始終如一，也清楚自己在追求什麼，我不認為今天的表現有什麼不同，我們的拚勁和強度仍是無庸置疑，團隊全力以赴並展現了應有的鬥志。」

