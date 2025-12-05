我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

NBA／詹姆斯為勝利斷送紀錄 連1297場得分上雙恐成最難破紀錄

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯。(路透)
詹姆斯。(路透)

湖人隊詹姆斯（LeBron James）在4日與暴龍隊之戰，原有機會透過執行絕殺來挑戰延長生涯連續得分上雙場次紀錄，不過他卻選擇傳球給出手機會更好的八村壘執行絕殺，最終個人得分也停留在8分，賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）則表示，只要選擇正確得方式打球，就會得到籃球之神的眷顧。

湖人在唐西奇缺陣得情況下作客暴龍主場，不過卻在第四節遭到暴龍逆轉戰局，而前三節僅拿下6分的詹姆斯，儘管在比賽最後1分多鐘靠著命中高難度上籃得分來到8分，不過下一波進攻嘗試後仰跳投卻遭到封蓋。

而比賽最後一波進攻詹姆斯原有機會自己執行絕殺來延續連續得分上雙紀錄，但他卻選擇將球送給在底角空檔的八村壘，由八村壘投進絕殺三分球，雖然湖人帶走勝利，不過個人連續得分上雙紀錄也停止在1297場。

談到最後一擊選擇傳球而不是強行出手，詹姆斯賽後強調，自己只是始終如一的選擇用正確得方式打球，「我希望讓他來執行這一擊，里夫斯（Austin Reaves）狀態很好，教練說巴恩斯（Scottie Barnes）可能會嘗試包夾，所以我希望讓八村壘留在同一側，讓他成為我的得分點。」

八村壘則表示，自己過去從沒有投進過致勝球，但詹姆斯總是不斷跟他說，他會罩著自己，機會遲早會來，「我不知道那是什麼樣的感覺，但當我在那個位置時，我感覺到機會遲早會來到我身邊，所以我做好準備，想像一下要怎麼出手，那感覺跟我想像的是一樣的。」

而詹姆斯前一次得分未上雙已是2007年1月5日，美國數據網站《StatMuse》也留言表示，當時布朗尼（Bronny James）年僅2歲、佛雷格（Cooper Flagg）才剛出生15天、美國總統還是小布希、推特才剛上線不到一年。

此外，詹姆斯生涯至今僅有9場比賽得分個位數，比他打進總冠軍賽10次還要少，而連續1297場得分上雙，更比排名第二名的喬丹（Michael Jordan）866場多出431場，而現存仍在進行中的最長紀錄為杜蘭特（Kevin Durant）的247場，根據統計杜蘭特將需要至少再打12個賽季才有機會追上詹姆斯，但聯盟史上至今也僅有24名球員例行賽「出賽數」超過1297場，顯示出詹姆斯這項數據的偉大之處。

湖人 小布希 喬丹

上一則

NBA／埃奇庫姆準絕殺、馬克西再見火鍋 76人拒絕遭勇士逆轉

