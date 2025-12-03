NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇開除保羅首戰就止敗

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
快艇本場比賽以哈登攻下27分、送出9助攻表現最佳。（美聯社）
快艇本場比賽以哈登攻下27分、送出9助攻表現最佳。（美聯社）

在過去16場比賽僅拿下2勝後，快艇隊3日作客老鷹隊主場總算觸底反彈，在球隊雙星哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）攜手攻下48分領軍下，最終以115：92擊敗老鷹，終止近期5連敗。

快艇本賽季飽受傷病所苦，儘管近期球隊一哥雷納德歸隊，但在陣容始終無法有效磨合的情況下，快艇仍是面臨勝少敗多的狀況，甚至昨天晚間宣布裁掉本季季後將要引退的「前船長」保羅（Chris Paul），引發各界抨擊。

在球隊問題層出不窮的情況下，快艇作客老鷹主場也總算打出該有的競爭力，上半場包括哈登、祖巴茲（Ivica Zubac）以及對上老東家的柯林斯（John Collins）都有雙位數得分表現，雷納德也有8分進帳，幫助快艇在上半場打完就已經取得14分領先。

下半場快艇除了持續多點開花的攻勢，也在防守端繼續限制對手，在第四節初一度將領先擴大到25分，最終快艇也在僅失賽季新低的92分情況下，以23分差距擊敗老鷹，終止5連敗。

快艇本場比賽以哈登攻下27分、送出9助攻表現最佳，至於雷納德則有21分進帳，祖巴茲14分、17籃板，柯林斯面對老東家則有15分、9籃板演出；至於老鷹在兩大得分手楊恩（Trae Young）、強森（Jalen Johnson）皆缺陣的情況下，今天以亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）攻下21分最佳。

