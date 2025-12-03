NBA／綠衫軍首節慢熱沒差 布朗轟42分率隊逆轉尼克

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊2日主場上演逆轉勝，在布朗（中）狂轟42分下扭轉首節「慢熱」局勢，最終以123：117擊敗尼克隊。（美聯社）
塞爾蒂克隊2日主場上演逆轉勝，在布朗（Jaylen Brown）狂轟42分下扭轉首節「慢熱」局勢，最終以123：117擊敗尼克隊，在少了當家球星泰托姆（Jayson Tatum）下守護主場。

塞爾蒂克開賽陷入6：19落後，首節打完也以21：32落居下風，不過第二節布朗一度連拿10分、單節進帳16分，率「綠衫軍」打出37：20的單節攻勢，打完半場反以58：52超前。

第三節布朗持續取分，懷特（Derrick White）也追加外線，讀秒階段飆進三分彈，更讓塞爾蒂克帶著94：76領先進入決勝節。

尼克第四節從外線追分，唐斯（Karl-Anthony Towns）、克拉克森（Jordan Clarkson）和麥克布萊德（Miles McBride）連飆外線，麥克布萊德單場第7顆三分球破網更讓比分追近到110：113，不過塞爾蒂克沃許（Jordan Walsh）先籃下打進，布朗和懷特接續4罰都把握，就算麥克布萊德讀秒階段投進第8記三分球讓尼克看到生機，但麥克布萊德接續外線嘗試沒再進球，最終「綠衫軍」仍以123：117收下勝利。

布朗2日轟下42分，是4天內第二度飆破40分，懷特也有22分；尼克麥克布萊德三分球12投8中轟下全隊最高35分，唐斯29分。

