NBA／24記三分彈平隊史紀錄 熱火30：2海嘯攻勢轟垮快艇

記者曾思儒／即時報導
熱火隊鮑威爾面對前東家快艇隊轟下30分。（美聯社）
熱火隊鮑威爾（Norman Powell）1日面對前東家快艇隊轟下30分，助隊第二節打出30：2的瘋狂反撲攻勢，團隊飆進24記三分球更追平隊史紀錄，終場以140：123大勝。

首節熱火就取得35：24領先，第二節快艇在雷納德（Kawhi Leonard）連拿6分下44：44追平比分，祖巴茲（Ivica Zubac）進球後更讓快艇2分超前，但熱火接續回敬一波30：2的海嘯攻勢，包括鮑威爾連飆兩記三分彈，助熱火以74：48反超比分；快艇雖有「大鬍子」哈登（James Harden）飆外線，鄧恩（Kris Dunn）最後2秒抄截得手再完成「3分打」，半場打完仍以56：76落後。

第三節熱火只花2分鐘就打出12：0的開節攻勢，得分全部來自三分球，其中阿德巴約（Bam Adebayo）包辦兩球，5分55秒他再進球更讓熱火得分破百。快艇第四節雖灌進41分，仍沒能扭轉最多38分劣勢，讓熱火收下主場大勝。

熱火本季第5度得分破140分，團隊三分球46投24中，鮑威爾的30分就包含10投6中的外線，阿德巴約也有27分、14籃板，赫洛（Tyler Herro）和維金斯（Andrew Wiggins ）各拿22分。

雷納德（Kawhi Leonard）攻下全場最高的36分，祖巴茲16分、14籃板，但團隊目前5勝16敗寫下2010到11賽季後的開季前21場比賽最差成績。 

