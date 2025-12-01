我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

NBA／米道頓對前東家飆致勝三分彈 爐主巫師逆轉公鹿

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
米道頓(右)。(美聯社)
米道頓(右)。(美聯社)

日前終結一波14連勝的巫師隊，本季第3勝沒再等太久，今天靠米道頓（Khris Middleton）前東家飆進致勝三分球、麥凱倫（CJ McCollum）讀秒階段「神仙球」穩住領先，扭轉最多16分落後劣勢，以129：126逆轉公鹿隊，收下本季第一度主場連勝。

東區排名墊底的巫師隊，上周三主場擊敗老鷹隊終結14連敗，也是本季主場首度勝場開張；客場敗給溜馬隊後再回到華盛頓主場，巫師今天碰公鹿隊雖最多落後16分，但下半場展開反撲，三節打完追到91：94，第四節更緊咬比數。

曾效力公鹿12個賽季的米道頓，上季被交易到巫師，今天面對前東家扮演關鍵角色，第四節1分21秒先投進中距離，最後52秒更飆進超前三分彈，連拿5分助隊以124：122超前比分；39.3秒公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）2罰1中後，麥凱倫飆進高難度的後撤步三分球，讓巫師領先擴大到127：123。

公鹿尋求反撲卻發生發球失誤，庫里巴利（Bilal Coulibaly）抄球後直接快攻灌籃還造成安戴托昆波犯規，他罰球雖失手，讓公鹿格林（AJ Green）最後飆進三分彈，仍沒改變巫師以129：126守護主場勝利的結果。

收下本季第3勝的巫師，全隊有6人得分兩位數，麥凱倫28分最高，巴格利（Marvin Bagley III）22分，米道頓15分、6助攻。公鹿以波特（Kevin Porter Jr.）30分最高，安戴托昆波26分。

上一則

場邊人語／再見腳踢 戰機落地

延伸閱讀

NBA／首節灌46分 詹姆斯休兵 湖人照退鵜鶘奪7連勝

NBA／首節灌46分 詹姆斯休兵 湖人照退鵜鶘奪7連勝
NBA／安比德回歸仍輸 老鷹2OT血戰扳倒76人

NBA／安比德回歸仍輸 老鷹2OT血戰扳倒76人
NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說

NBA／公鹿不敵熱火 「火腿教練」終結NBA盃不敗傳說
NBA／字母哥傷退輸球 公鹿教頭：看起來不太妙

NBA／字母哥傷退輸球 公鹿教頭：看起來不太妙

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
FIFA公布世界盃抽籤檔次與規則。（路透）

足球／FIFA公布2026世界盃抽籤檔次 前4強享特殊規則

2025-11-26 03:50
208公分的前鋒提姆(左)成湖人新成員。(美聯社)

NBA／洛城內戰少先發中鋒 湖人補進新成員

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險