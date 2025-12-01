NBA／首節灌46分 詹姆斯休兵 湖人照退鵜鶘奪7連勝

湖人隊11月30日以133：121收下7連勝。(路透)

湖人 隊11月30日碰鵜鶘隊，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖休兵，但有招牌後衛唐西奇 （Luka Doncic）領軍，紫金軍團首節就灌進46分，一路領先下以133：121收下7連勝。

40歲的詹姆斯因坐骨神經痛缺席開季頭14場比賽，上月碰爵士隊才回歸，不過11月30日湖人首度主場「背靠背」休息，史馬特（Marcus Smart）也因背部痙攣也將缺陣。

詹姆斯本季4戰場均成績是16.5分、8.3助攻和5.0籃板，11月30日雖缺陣，唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）一起扛起球隊，唐西奇全場34分就有22分集中在上半場，助隊首節取得46：27領先，半場打完也保有77：57優勢。

唐西奇另外有12籃板和7助攻，里夫斯貢獻33分、5籃板、8助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）挹注22分、12籃板和4阻攻，率湖人主場一路領先。

鵜鶘當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson ）腿傷缺陣下，最多落後湖人達26分，全隊以麥高文斯（Bryce McGowens）23分最佳，比伊（Saddiq Bey）22分、11籃板，小將費爾斯（Jeremiah Fears）21分，但近12戰只拿下1勝。