NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

勇士以104：96擊敗鵜鶘隊。(路透)

勇士隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）29日雖因大腿挫傷缺陣，不過「士官長」巴特勒（Jimmy Butler III）繳出全能數據，小裴頓（Gary Payton II）替補出發也有19分、11籃板的「雙10」成績發揮，助隊以104：96擊敗鵜鶘隊。

柯瑞前一場出戰火箭隊的最後關頭傷退，經過MRI檢查，顯示大腿股四頭肌拉傷，預計會休息一周再評估。少了當家球星的勇士，第一節僅拿17分，第二節鵜鶘打出11：2攻勢後更取得29：19領先；小裴頓此時挺身而出，他獨拿8分加上穆迪（Moses Moody）投進三分球，讓勇士一波11：0攻勢反超，帶著42：38領先進入下半場。

第三節勇士有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）發揮，第四節拉鋸時刻巴特勒和小裴頓再聯手穩住戰局，最終以104：96收下主場勝利。

巴特勒攻下全隊最高24分外帶8籃板和10助攻，小裴頓19分、11籃板，波傑姆斯基15分、6助攻，傷後回歸的庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻10分；鵜鶘以「胖虎」威廉森（Zion Williamson）的25最佳，比伊（Saddiq Bey）21分。

29日也是勇士首度迎接曾效力10季的魯尼（Kevon Looney）「回娘家」，球隊特別製作致敬影片，季前轉戰鵜鶘的魯尼賽前受訪也提到，在勇士留下非常多回憶，雖沒能繼續合作但沒有任何不好情緒，勇士成員就像自己的家人，「當我回到這裡，香到的都是我們的勝利回憶，就算是去年經歷各種起伏，還是走到（季後賽 ）第二輪。」

魯尼替補上陣10分鐘，3投2中攻下4分、5籃板和1助攻。