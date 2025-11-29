NBA／亞歷山大最後6分鐘狂飆15分 雷霆射太陽收11連勝

亞歷山大連續92場破20分，追平張伯倫史上第二長紀錄。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆隊28日在主場迎戰來訪的太陽隊，也迎接球隊明星後衛威廉斯（Jalen Williams）的賽季首秀，第四節太陽一度將比分追近，不過雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽最後6分鐘挺身而出拿下15分，最終雷霆也在他全場37分領軍下，以123：119收下11連勝。

衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，前19場比賽僅輸掉1場，而他們在主場出戰太陽，球隊明星後衛威廉斯也傷癒復出進行賽季首秀，讓雷霆陣容變得更加完整。

不過28日來訪的太陽在上半場也打出多點開花的攻勢，與雷霆一路糾纏，但易籃後雷霆在霍姆葛倫（Chet Holmgren）和亞歷山大領軍下，先是在第三節單節猛轟38分，第四節太陽在逐漸縮小差距後，亞歷山大更是挺身接管戰局，於比賽最後6分鐘拿下全場37分中的15分，幫助雷霆以4分差距取勝，開季前20戰拿下19勝。

亞歷山大28日攻下全場最高的37分，也將個人連續得分20分場次延續到92場，追平上古神上張伯倫的歷史第二長紀錄，至於第一長紀錄依舊是由張伯倫所創下的連續126場，且根據統計亞歷山大在本季第四節合計出賽65分鐘拿下83分，展現關鍵時刻主宰戰局的大心臟。

除了亞歷山大外，霍姆葛倫也有23分、8籃板演出，剛復出的威廉斯11分、華勒斯（Cason Wallace）14分；至於太陽則以格里斯佩（Collin Gillespie）24分最佳，布克（Devin Booker）21分、8籃板、6助攻。