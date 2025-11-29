我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

NBA／亞歷山大最後6分鐘狂飆15分 雷霆射太陽收11連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞歷山大連續92場破20分，追平張伯倫史上第二長紀錄。（路透）
亞歷山大連續92場破20分，追平張伯倫史上第二長紀錄。（路透）

聯盟戰績龍頭雷霆隊28日在主場迎戰來訪的太陽隊，也迎接球隊明星後衛威廉斯（Jalen Williams）的賽季首秀，第四節太陽一度將比分追近，不過雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽最後6分鐘挺身而出拿下15分，最終雷霆也在他全場37分領軍下，以123：119收下11連勝。

衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，前19場比賽僅輸掉1場，而他們在主場出戰太陽，球隊明星後衛威廉斯也傷癒復出進行賽季首秀，讓雷霆陣容變得更加完整。

不過28日來訪的太陽在上半場也打出多點開花的攻勢，與雷霆一路糾纏，但易籃後雷霆在霍姆葛倫（Chet Holmgren）和亞歷山大領軍下，先是在第三節單節猛轟38分，第四節太陽在逐漸縮小差距後，亞歷山大更是挺身接管戰局，於比賽最後6分鐘拿下全場37分中的15分，幫助雷霆以4分差距取勝，開季前20戰拿下19勝。

亞歷山大28日攻下全場最高的37分，也將個人連續得分20分場次延續到92場，追平上古神上張伯倫的歷史第二長紀錄，至於第一長紀錄依舊是由張伯倫所創下的連續126場，且根據統計亞歷山大在本季第四節合計出賽65分鐘拿下83分，展現關鍵時刻主宰戰局的大心臟。

除了亞歷山大外，霍姆葛倫也有23分、8籃板演出，剛復出的威廉斯11分、華勒斯（Cason Wallace）14分；至於太陽則以格里斯佩（Collin Gillespie）24分最佳，布克（Devin Booker）21分、8籃板、6助攻。

上一則

NBA／康寧漢大三元球隊卻連漏3關鍵籃板 活塞不敵魔術本季首度連敗

下一則

NBA／唐西奇、里夫斯飆73分 獨行俠迎戴維斯仍不敵湖人

延伸閱讀

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸
NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、亞歷山大轟40分 雷霆獵狼10連勝

NBA／霍姆葛倫關鍵三分球、亞歷山大轟40分 雷霆獵狼10連勝
美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神

美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神
NBA／亞歷山大飆33分 雷霆打下黃蜂 對東區球隊奪23連勝

NBA／亞歷山大飆33分 雷霆打下黃蜂 對東區球隊奪23連勝

熱門新聞

WNBA球星克拉克。(美聯社)

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

2025-11-24 21:39
熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

2025-11-23 23:28
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
大谷翔平今年寫下多項難得紀錄，媒體為他創造新詞「Ohtanic」，用以形容只有大谷翔平辦得到的事情。(歐新社)

MLB／大谷翔平表現不現實 媒體為他創新詞：Ohtanic

2025-11-21 22:40
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗