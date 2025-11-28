我的頻道

護理師搭機橫跨東西岸上班 薪資曝光「非常值得」

香港大火受困2小時 住戶「以為會死留遺言」驚魂紀實

NBA／交易後首度回湖人主場出賽 戴維斯強調不被謠言影響

記者劉肇育／即時報導
戴維斯。(美聯社)
戴維斯。(美聯社)

在因為小腿拉傷缺陣近1個月後，獨行俠隊明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）將在今天球隊作客湖人隊主場之戰復出，而這也將是戴維斯被湖人交易出去後首度回到湖人主場出戰前東家，在日前受訪時他也透露，對於回到洛杉磯出賽充滿期待。

戴維斯今年2月在唐西奇（Luka Doncic）的交易案中被湖人送往達拉斯，不過他加入獨行俠後受到傷勢影響一路打打停停，在上月30日對戰溜馬隊拉傷小腿後，一度傳出他將於本月初對戰巫師隊就復出。

不過獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harriso）後，他強調將親自決定戴維斯的復出時間，希望這位32歲前鋒能夠在健康無虞的情況下出賽。

在周四訓練結束後戴維斯就透露，自己會在周末對戰湖人與快艇隊的兩場作客洛杉磯賽事中出賽一場，當時他說：「你們知道我會想要打哪一場比賽的，讓我們拭目以待。」而今天也確定戴維斯將在與湖人之戰復出。

談到球隊過去一段時間歷經震盪，哈里森也遭到開除，更一度傳出自己可能被列入交易目標，戴維斯則說：「這對我沒有影響，我已經被討論交易一段時間了，但我的工作就是在場上做好自己的本職、打好球並且努力帶領這支球隊，至於結果如何就順其自然吧，我對此無能為力，但我和管理階層保持著順暢的溝通管道，我已經準備重返賽場。」

湖人 洛杉磯 快艇

