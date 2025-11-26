NBA／英格倫0.6秒準絕殺跳投 暴龍退溜馬 驚險保住9連勝

暴龍英格倫在比賽最後0.6秒投進準絕殺跳投。(路透)

在東區龍頭活塞隊26日不敵塞爾蒂克隊，終止13連勝後，東區第2名的暴龍隊也在26日主場迎戰溜馬隊的比賽中陷入苦戰，兩隊直到比賽最後1分鐘都還保持平手，不過暴龍英格倫（Brandon Ingram）在比賽最後0.6秒投進準絕殺跳投，最終暴龍就以97：95險勝溜馬，收下9連勝，也將與活塞勝差縮小到1.5場。

BRANDON INGRAM GAME-WINNER FOR THE RAPTORS 💰 pic.twitter.com/31icZfCg3U — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年11月27日

暴龍在近期拉出一波8連勝，戰績緊咬東區龍頭活塞不放，兩隊也成為今年東區的兩大驚喜，不過26日活塞在與塞爾蒂克之戰以4分差距吞敗終止13連勝後，暴龍在主場迎戰溜馬之戰也因為進攻狀態不佳陷入苦戰。

今年開季受到傷病影響狀態不佳的溜馬，近期在幾名主力陸續歸隊後也逐漸展現對抗性，在26日作客暴龍主場的比賽中，上半場溜馬就展現多點開花的攻勢，首節打完還保有4分領先。

不過暴龍第二節後段先是在巴恩斯（Scottie Barnes）領軍下打出一波12：0反超前比數，第三節英格倫則是挺身接管戰局，個人單節進帳12分，幫助暴龍帶著6分領先進入第四節。

第四節溜馬馬瑟倫（Bennedict Mathurin）開節連續飆進3顆三分球，助隊再度逆轉戰局，不過暴龍26日手感最火燙的英格倫在比賽最後階段再度主宰賽事，他先是在倒數2分21秒時投進後撤步跳投幫助暴龍取得領先，又在溜馬追平比數後，於比賽最後0.6秒投進準絕殺跳投，幫助暴龍最終以2分差距險勝，收下9連勝。

暴龍以97：95險勝溜馬，收下9連勝，也將與活塞勝差縮小到1.5場。(路透)

暴龍26日以英格倫攻下26分最佳，且18分是集中在下半場拿下，巴恩斯則有24分、10籃板，奎克利（Immanuel Quickley）15分；至於溜馬則以替補上陣的麥克康奈爾（T.J. McConnell）攻下16分、6助攻、7籃板最佳，馬瑟倫15分。