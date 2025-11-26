NBA／唐西奇準大三元、三巨頭飆99分 火爆洛城內戰湖人擊沈快艇

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
唐西奇、詹姆斯。（路透）
唐西奇、詹姆斯。（路透）

湖人快艇在隊25日上演本賽季首次「洛城內戰」，本季兩隊狀況天差地遠，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）全場猛轟43分，並與詹姆斯（LaBron James）、里夫斯（Austin Reaves）攜手攻下99分，第四節擺脫快艇糾纏，最終135：118獲勝，收下5連勝。

湖人與快艇25日賽前分別以12勝4敗與5勝12敗分居西區第3、12名，兩隊在近期也分別迎回當家球星詹姆斯與雷納德（Kawhi Leonard），不過湖人收下4連勝，快艇卻是不敵騎士隊，吞下近5場比賽第4敗。

儘管兩隊近況有段落差，25日仍在前三節打出一場激烈拉鋸戰，首節湖人唐西奇就火力全開單節拿下24分，不過快艇25日先發球員手感也是相當火燙，首節打完甚至還以1分領先湖人。

接下來兩節兩隊依舊保持在小比分差距，直到第四節前段里夫斯突然發力，在該節前5分半鐘就攻下12分，幫助湖人取得15分領先。

比賽最後3分33秒兩隊更是爆發衝突事件，唐西奇在籃下卡位時遭到鄧恩（Kris Dunn）從後方出手推人，導致唐西奇撞上詹姆斯後倒地，讓唐西奇不滿的上前理論，在鄧恩把球丟向唐西奇後，湖人海斯（Jaxson Hayes）更是直接動手推了鄧恩一把，導致兩隊球員一擁而上，最終鄧恩遭判兩次技術犯規出場，海斯則是吞下1次技術犯規，而湖人也在這次衝突後成功拉開差距，最終湖人就以17分差距收下5連勝。

湖人25日以唐西奇攻下43分、13助攻、9籃板「準大三元」最佳，里夫斯則有31分、9籃板，詹姆斯25分、6助攻；至於快艇則以哈登（James Harden）29分最佳，雷納德與遭到驅逐的鄧恩皆攻下19分。

湖人 唐西奇 快艇

