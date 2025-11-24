NBA／英格倫轟暴龍生涯新高37分 助隊輕取騎士收8連勝

英格倫全場猛轟賽季新高的37分。（路透）

過去12戰拿下11勝的東區第2名暴龍隊，24日在主場迎戰東區第三名的騎士隊，在英格倫（Brandon Ingram）全場猛轟賽季新高的37分領軍下，最終以110：99擊敗騎士，拉出一波8連勝，也將雙方勝差拉開到1.5場。

東區今年開季兩支年輕勁旅活塞隊、暴龍都打出令人眼睛為之一亮的佳績，之前分別以14勝2敗與12勝5敗排名前二名，其中七連勝的暴龍24日在主場迎戰戰績緊追在後的東區強權騎士，本季前兩度交手都以雙位數分差取勝的暴龍，也再一次在主場守住勝利。

暴龍以英格倫的手感最為火燙，他在上半場各人就已經拿下17分，幫助暴龍取得3分領先，第三節他更是火力全開，個人單節爆砍15分，幫助暴龍一口氣擺脫騎士糾纏取得12分的領先優勢。

除了進攻端表現搶眼外，暴龍今天防守端更在少主巴恩斯（Scottie Barnes）領軍下，成功限制住騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell），讓他前三節合計僅拿下7分，全場20次出手也僅命中6球，攻下17分外帶8助攻，在團隊也未有球員得分超過20分，最終騎士也以11分差距不敵暴龍，讓暴龍帶走8連勝。

暴龍以英格倫攻下加盟球隊後新高的37分最佳，巴恩斯則有18分、11籃板，替補上陣的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）則攻下12分；至於騎士除了米契爾17分外，泰森（Jaylon Tyson）與莫布里（Evan Mobley）分別有15分和14分進帳。