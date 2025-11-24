我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

NBA／柯瑞分手UA 簽不下克拉克成痛點

記者曾思儒／即時報導
WNBA球星克拉克。(美聯社)
WNBA球星克拉克。(美聯社)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前宣布和Under Armour「分手」，雙分結束長達13年的合作關係，如今傳出WNBA球星克拉克（Caitlin Clark）是柯瑞決定和UA分道揚鑣的關鍵人物。

柯瑞和UA結束合作，「Curry Brand」將獨立運作，外界普遍認為是商業考量，不過彭博社（Bloomberg）報導指出，柯瑞對UA隊品牌投入不足感到失望。

其中一個「痛點」就是對於投入女籃指標球星克拉克，柯瑞十分希望克拉克加入Curry Brand，但UA的報價不及競爭者Nike。最終克拉克和Nike簽下歷史級的8年2800萬美元簽名球鞋合約，UA提出的4年1600萬美元、Adidas的4年600萬美元合約都沒獲得青睞。

UA對克拉克的方案和Nike有巨大差距，讓長期投入女籃、注重男女平等的柯瑞感到沮喪。

儘管確定結束合作，UA明年2月仍預計發行Curry 13；柯瑞則是成為代言自由市場「大物」，包括Nike、Adidas和Puma預期都會對柯瑞有興趣。柯瑞已經可嘗試各款式、各廠牌球鞋，先前穿上「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）鞋款就成話題。

