NBA／布克領軍上演第3節反撲 太陽終結馬刺連勝

記者曾思儒／即時報導
布克帶領太陽收下3連勝。(美聯社)
布克帶領太陽收下3連勝。(美聯社)

太陽隊23日面對馬刺隊，前9次外線出手全部落空，但在布魯克斯（Dillon Brooks）和布克（Devin Booker）聯手攻下49分下，下半場後來居上，以111：102擊敗馬刺隊，收下3連勝也中斷馬刺的連3勝。

兩隊都有不少傷兵，太陽少了格林（Jalen Green）、艾倫（Grayson Allen）和鄧恩（Ryan Dunn）；馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）和菜鳥哈波（Dylan Harper）也因傷免戰，且左腿受傷的溫班亞瑪至少還會休息再一週。

首節馬刺取得30：25領先，第二節最多握有11分優勢，但太陽第三節在布克11分領軍下打出37：24的單節攻勢，反帶著86：80領先進入決勝節；第四節太陽古德溫（Jordan Goodwin）外線進球助隊擴大領先，最終以9分差終結馬刺3連勝。

布魯克斯和布克23日各有25分和24分，古德溫和格里斯佩（Collin Gillespie）各15分；馬刺以福克斯（De’Aaron Fox）26分最高，瓦賽爾（Devin Vassell）17分，夏帕尼（Julian Champagnie）12分、12籃板。

