快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

NBA／全場領先76人 熱火客場燒出4連勝

記者曾思儒／即時報導
熱火隊以127：117七六人。(美聯社)
熱火隊今天作客費城領先整場，第四節雖曾被追近到2分差，不過靠一波13：2猛攻穩住勝果，最終以127：117奪下4連勝。

第一節取得37：27領先的熱火，最多領先分數打16分，儘管第四節被76人追近到103：105，但不到4分鐘的時間回敬13：2攻勢，澆熄76人反撲氣燄。

熱火共4人得分兩位數，鮑威爾（Norman Powell）攻下全場最高32分，韋爾（Kel'el Ware）20分、16籃板，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）22分，阿德巴約（Bam Adebayo）18分。

76人的MVP等級中鋒安比德（Joel Embiid）持續缺陣，今天是他連7場因右膝傷勢免戰；前一場對公鹿隊狂轟生涯新高54分的馬克西（Tyrese Maxey）今天仍有27分，佐蒙德（Andre Drummond）也繳出14分、23籃板「雙10」演出，不過剛復出的喬治（Paul George）在回歸的第3戰沒找回手感，他今天10投僅3中，其中三分球5投盡墨只拿10分。

76人今天還在主場舉辦2001年奪下東區冠軍的25周年紀念活動，球員穿上黑色復刻球衣，當年獲得MVP的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）親自出席，並由拉特利夫（Theo Ratliff）敲搶自由鐘。

費城

