我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

NBA／保羅沒拿過冠軍戒 湖人總教練：已是終極贏家

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
快艇隊後衛保羅正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季。（美聯社）
快艇隊後衛保羅正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季。（美聯社）

有「控球之神（Point God）」美稱的快艇隊後衛保羅（Chris Paul）正式宣告，本季將是生涯最後一個NBA賽季，消息一出籃球界紛紛給予祝福，湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）則是務實說，希望保羅不要拿到從未戴上過的冠軍戒，因為這代表快艇登頂，絕對不是湖人樂見。

同是後衛出身的瑞迪克，對於保羅退消的決定感觸很深，「這是一個和我同在NBA共事的球員，我幾乎認識20年了，而且我們總是聊到這話題。」他提到，總會有些球員有拿過總冠軍的經驗，但不會稱這些是贏球球員，但同時也有些優秀球員卻從沒贏過總冠軍，「對我來說，他們是終極贏家，這就是保羅，他是終極的贏家。」

話雖如此，瑞迪克仍說，希望保羅不要在球員生涯最後一季終結「冠軍荒」，「因為意謂快艇贏下NBA總冠軍，而我們沒有。」

和保羅私交甚篤的湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），在保羅確定退休後也在社群上和「香蕉船兄弟」之一的好友致敬，他寫下「控球之神！！！真是精采絕倫的一段旅程」並附上致敬的圖示。

保羅和詹姆斯也是NBA史上唯二得分超過2萬分、助攻超過1萬次的球員，詹姆斯才剛迎接本季處女秀，在聯盟征戰23個賽季打破NBA紀錄。

NBA 快艇 湖人

上一則

NBA／對魔術沒轍 尼克吞對戰連敗還折損先發大將沙米特

下一則

NBA／沙灘車事故癱瘓17年 前最佳第六人羅傑斯辭世 享年54歲

延伸閱讀

NBA／宣布了 40歲保羅航行21季 宣布季末退休

NBA／宣布了 40歲保羅航行21季 宣布季末退休
NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人轟140分大勝爵士

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人轟140分大勝爵士
NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

2025-11-19 23:00
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

2025-11-20 21:54
C羅參加沙國王儲晚宴。(路透)

足球／C羅參加白宮晚宴 川普：我兒子是你的超級粉絲

2025-11-19 00:12

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海