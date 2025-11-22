NBA／宣布了 40歲保羅航行21季 宣布季末退休

快艇隊40歲老將「CP3」保羅正式宣告，本季是他最後一個NBA賽季。(美聯社)

快艇 隊40歲老將「CP3」保羅（Chris Paul）22日正式宣告，本季是他最後一個NBA 賽季，他選擇在面對黃蜂隊前在社群發文，22日盡管是客場作戰，第一節替補上場時仍獲得老家球迷熱烈掌聲和歡呼，向這位傳奇最後一次造訪致敬。

本季是保羅第21個賽季，原本就預期這是他最後一季，不過保羅都沒明確表態，直到今天回到在社群貼文寫下「真是精采的旅程...還有很多路要走...感謝這最後一段旅程」，等於宣告本季後將高掛球鞋。

身為毫無疑問的準名人堂球員，2005年選秀會被紐奧良黃蜂選中的保羅是現役球員的助攻和抄截領先者，史上也高居第二，兩項都只落後傳奇史塔克頓（John Stockton）。保羅曾五度獲得聯盟助攻王、六度拿下抄截王，有七個賽季場均助攻達到兩位數。

保羅和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）是NBA史上唯二得分超過2萬分、助攻超過1萬次的球員。

12度入選全明星的保羅，曾九度入選聯盟年度防守陣容、四度入選年度第一隊，但生涯還沒嘗過總冠軍滋味，本季快艇開季又打得掙扎，今天奪勝前的十場比賽僅拿一勝，保羅本季表現也下滑，場均命中率僅2成7，13.7分鐘的平均上場時間成績是2.5分、3.3助攻、1.0抄截，全是生涯新低，和上季在馬刺 隊的8.8分、7.4助攻也相去極大。