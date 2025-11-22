NBA／哈登55分破快艇紀錄 說完「籃球即生命」帥氣離場

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
哈登(右)狂轟55分。（美聯社）
快艇隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）22日面對黃蜂隊火力全開，轟進10記三分球在內的55分，締造隊史新猷，率隊以131：116奪勝，止住3連敗。賽後提到今天表現，他只說了「籃球就是生命」就帥氣離場。

36歲的哈登首節就飆進5記三分球在內的27分，助隊取得兩位數領先；他前8投僅錯失1球，最終以26投17中表現轟下17年生涯的第25場50分以上場次，追平傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）紀錄，並列史上第三。

根據紀錄，快艇原本的隊史最高單場得分是史密斯（Charles Smith）和麥卡度（Bob McAdoo）共同保持的52分。

55分止是哈登生涯第11高得分，他生涯4度飆分超過60分，全部出現在效力火箭隊時期，個人最高紀錄是單場61分。55分也追平金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和衛冕軍當家球星亞歷山大山大（Shai Gilgeous-Alexander），並列聯盟本季最高得分。

祖巴茲（Ivica Zubac）也為快艇貢獻18分、9籃板和6助攻；黃蜂以菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）26分最高，肩傷缺陣13場的米勒（Brandon Miller）回歸也有21分表現，但球隊中鋒卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）因腳踝扭傷提前離場，第三節追分之際小鮑爾（LaMelo Ball）又陷入犯規麻煩，最終仍吞下5連敗。

