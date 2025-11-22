我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

NBA／拓荒者落選秀板凳殺出 柯瑞38分白搭勇士苦吞3連敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞投進9顆三分球拿下38分。(美聯社)
柯瑞投進9顆三分球拿下38分。(美聯社)

近期在三巨頭接連遭遇傷病的情況下苦吞2連敗的勇士，21日三巨頭在主場回歸迎戰拓荒者，儘管上半場勇士柯瑞（Stephen Curry）就攻下23分領軍取得7分領先，但拓荒者下半場展開反撲，尤其是替補上陣的菜鳥勒夫在比賽最後1分半鐘兩度砍進關鍵三分球，幫助拓荒者最終以127：123賞給勇士3連敗。

勇士近期主力陣容飽受傷病所苦，導致過去兩場對陣魔術與熱火都吞下敗仗，不過21日三巨頭柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）全數歸隊，尤其日前遭遇踝傷的柯瑞，21日在第二節火力全開，個人單節5次三分球全都命中、攻下18分，上半場就拿下23分，幫助勇士取得7分領先。

不過易籃後拓荒者吹起反攻號角，不僅上半場就攻下15分的阿夫迪賈（Deni Avdija）維持火燙手感，替補上陣的勒夫（Caleb Love）更是打出生涯代表作，他在第四節個人單節拿下11分，其中包括在比賽最後1分27秒與29秒各投進一顆三分球，幫助拓荒者取得5分領先，儘管柯瑞隨即還以顏色投進高難度三分球，但阿夫迪賈接下來兩罰俱中，最終拓荒者也以4分差距終止4連敗，並賞給勇士3連敗。

拓荒者21日共計4人得分上看20分，其中阿夫迪賈與勒夫皆拿下26分，克林根（Donovan Clingan）與卡瑪拉（Toumani Camara）則分別有22分、20分進帳，至於勇士則以柯瑞投進9顆三分球拿下38分最佳，巴特勒20分、8籃板。

柯瑞

上一則

NBA／佛雷格展現狀元價值 末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘

下一則

MLB／大谷翔平成立家族基金會 黑白Logo有1家4口

延伸閱讀

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案
NBA／柯瑞飆34分生涯得分超越卡特 勇士卻輸魔術斷連勝

NBA／柯瑞飆34分生涯得分超越卡特 勇士卻輸魔術斷連勝
NBA／柯瑞僅拿9分 勇士仍轟24記三分彈射垮鵜鶘

NBA／柯瑞僅拿9分 勇士仍轟24記三分彈射垮鵜鶘
NBA／穆迪首節轟進7顆三分球追平柯瑞 離「他」超狂紀錄差2球

NBA／穆迪首節轟進7顆三分球追平柯瑞 離「他」超狂紀錄差2球

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
11月14日，在澳門進行的第十五屆全國運動會乒乓球男子團體小組賽A組比賽中，北京隊3比0戰勝河南隊。北京隊選手馬龍（右）在場邊與隊友慶祝勝利。（新華社）

賽場又見馬龍 奧運會6冠王：沒拿過這塊金牌

2025-11-14 18:39
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

2025-11-19 23:00

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增