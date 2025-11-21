NBA／遭爆不滿現況想被交易 小鮑爾闢謠：消息來源不是我

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
黃蜂當家主控小鮑爾。（美聯社）
黃蜂當家主控小鮑爾。（美聯社）

儘管今年開季球隊戰績不佳，個人也因為傷勢問題打打停停，但黃蜂當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）仍在21日表達對於黃蜂球團的效忠，他強調自己並沒有打算要離開夏洛特，只希望留在這邊為球隊贏球。

小鮑爾在2020年以選秀探花之姿加盟黃蜂後，過去幾年一直被視為球隊的建構核心，不過小市場的黃蜂在過去幾年始終無法吸引其他大咖球星為其效力的情況下，戰績依舊不如預期，近期更傳出小鮑爾對於球隊現況感到不滿，希望被交易的消息。

不過21日小鮑爾在練球後也親上火線闢謠，強調自己並沒有離開黃蜂的想法，「我喜歡待在這裡，我什麼都沒有說，我只想要贏球，僅此而已，接下來也會繼續努力。我從來沒有說過這些話，消息來源也不是我，這純粹就是謠言，這件事被炒得沸沸揚揚，甚至還上了頭條，我不想要讓它繼續發酵。」

小鮑爾在2023年夏天與黃蜂簽下一份總價2.6億美元的頂薪合約，也成為隊史首位獲得頂薪的球員，球隊總教練李（Charles Lee）也強調，小鮑爾一直都是球隊的基石球員，至今仍未改變，談到小鮑爾親上火線闢謠，他說：「我很高興聽到他所說的話，因為我有很多想法與他一致，我們之間的溝通是非常通順的，他也一直都向我們表達希望打造這支球隊的願望。」

小鮑爾生涯前5個賽季合計僅出賽231場，本季又受到右腳踝扭傷傷勢導致至今僅出賽9場，儘管目前已經歸隊但仍受到上場時間限制，他強調儘管生涯總是有所起伏，但也相信總有低谷回升的一天，「我們現在正處在低谷，但肯定會回升，我對整個團隊和這裡的每個人都充滿信心。」

