我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

NBA／飆生涯新高54分獵公鹿 馬克西追平76人三MVP神獸紀錄

記者劉肇育／即時報導
76人隊球星馬克西20日攻下生涯新高54分。(路透)
76人隊球星馬克西20日攻下生涯新高54分。(路透)

76人在20日作客公鹿主場的賽事中與對手一路纏鬥，並靠著馬克西（Tyrese Maxey）在正規賽最後7秒的兩罰俱中將比賽帶入延長賽，延長賽馬克西更是延續火燙手感，最終76人就在他攻下生涯新高54分領軍下，以123：114擊敗公鹿，收下賽季第9勝。

76人在日前贏回明星前鋒喬治（Paul George）後，陣容漸趨穩定，不過前一場比賽在喬治輪休的情況下仍是不敵熱火，而20日作客公鹿之戰喬治在上半場就展現不錯的進攻狀態，前兩節個人就以7投4中的表現拿下13分，不過受到出賽時間限制影響，他本場比賽也僅打25分鐘但就攻下21分。

而76人手感最火燙的仍是今年開季狀況就相當火熱的馬克西，他在上半場就攻下23分，並且在第四節剩下9分多鐘時砍進三分球後，個人得分已經來到40分，也幫助一度落後的76人反超前比數。

在兩隊進入延長賽後，馬克西更是與葛萊姆斯（Quentin Grimes）和愛德華（Justin Edwards）攜手出擊，三人攜手包辦了76人在延長賽的全部17分得分，也幫助球隊最終以9分差距勝出，收下賽季第9勝。

馬克西20日攻下個人生涯新高的54分外帶9助攻，也成為隊史第4位五度以上砍下40分的球員，其中前3名球員分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）、艾佛森（Allen Iverson）與安安比德（Joel Embiid），都是曾拿下過年度MVP的球員，且本賽季他僅花15場比賽就達成500分、100助攻，創下聯盟控球後衛歷史最快紀錄。

至於公鹿在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺陣的情況下，由本季表現亮眼的後衛羅林斯（Ryan Rollins）攻下32分、14助攻最佳，不過他在正規賽倒數1.1秒錯過最後一擊機會，無緣成為本場比賽英雄。

上一則

TPBL／Linsanity Forever 國王12月28日正式引退林書豪球衣 

下一則

經典賽／大谷翔平有意參戰 日媒指出：僅以打者出賽

延伸閱讀

農業部改口 不強制民眾重申請糧食券 依賴現有確認程序

農業部改口 不強制民眾重申請糧食券 依賴現有確認程序
NBA／8個月沒出賽 76人喬治復出：感覺有點生疏

NBA／8個月沒出賽 76人喬治復出：感覺有點生疏
NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇

NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
11月14日，在澳門進行的第十五屆全國運動會乒乓球男子團體小組賽A組比賽中，北京隊3比0戰勝河南隊。北京隊選手馬龍（右）在場邊與隊友慶祝勝利。（新華社）

賽場又見馬龍 奧運會6冠王：沒拿過這塊金牌

2025-11-14 18:39

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據