TPBL／Linsanity Forever 國王12月28日正式引退林書豪球衣 

記者劉肇育／即時報導
新北國王將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題周」，並為林書豪舉行球衣退休儀式。（圖／新北國王提供）
新北國王將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題周」，並為林書豪舉行球衣退休儀式。（圖／新北國王提供）

已於今年正式宣布退休的華裔籃球員林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天（21日）宣布，將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題周」，並於28日賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式，帶領球迷回顧他的生涯軌跡，見證他職業生涯的重要時刻。

林書豪2012年在NBA引爆轟動全球的「林來瘋」旋風，在紐約尼克創下連勝佳績、屢次上演逆襲好戲。在NBA征戰9年當中，更成為首位贏得NBA總冠軍的亞裔美國球員，他的影響力也在全球華人中建立起具象徵性的地位。他從未被看好的新秀一路打出深植人心的勵志故事。生涯幾經挑戰，深深影響著無數球迷，更是他成為NBA傳奇之一的魅力。

2023年林書豪加盟國王後，兄弟聯手成真，再次掀起熱烈話題，他以豐富經驗與職業態度帶動隊友成長，也留下許多難忘的經典時刻。本次 「Linsanity Forever」球衣退休儀式以「永恆、傳承、啟發」為活動主軸，邀請球迷重溫他的籃球旅程，從全球矚目的Linsanity，到他在職籃舞台上的影響力，凝聚屬於他的精神與傳承。

迎接「傳奇榮耀主題周」，球團同步公布12月紀念套票與單場票的販售資訊，套票票價皆向林書豪的背號「7」致敬，以「7」為結尾設定，將於11月24日中午12時起，率先開放季票球迷優先購買，同日晚上6時則開放王道銀行卡友優先購。自11月25日中午12時起全面開賣。而單場票將於12月6日中午12時起開放季票球迷優先購買； 晚上6時開放王道銀行卡友優先購買；並於12月7日中午12時全面開放球迷購票。更多活動內容請球迷持續關注新北國王官方社群媒體平台，一同參與 「Linsanity Forever」 的重要時刻。

林書豪 NBA 退休

