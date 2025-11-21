我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

NBA／哈登飆31分隊友不挺 快艇卻不敵魔術近10戰吞9敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
快艇隊球星哈登(跳起者)20日拿下31分。(路透)
快艇隊球星哈登(跳起者)20日拿下31分。(路透)

今年開季一路打得跌跌撞撞的快艇，在20日出戰魔術的比賽中，盡管「大鬍子」哈登（James Harden）賣力轟下31分，但在團隊其他球員無法提供火力支援的情況下，最終仍是以101：129吞下近10場比賽以來的第9敗。

快艇今年休賽季雖然進行多筆補強交易案，不過隨著球隊主力群爆發傷兵潮，其中比爾（Bradley Beal）更是賽季報銷的情況下，快艇的新陣容磨合卻不如預期，近期更是面臨到了一勝難求的地步。

在20日作客魔術主場的賽事中，快艇哈登雖然維持了開季的火燙手感，全場投進5記三分球拿下31分，個人本季已經是第8度得分上看25分，且平均得分也創下近5年來的新高，但除了哈登外，快艇全隊也僅剩下祖巴茲（Ivica Zubac）得分來到雙位數。

反觀魔術盡管也缺少了班凱羅（Paolo Banchero）、M．華格納（Moritz Wagner）兩名大將，但卻展現多點開花的攻勢，團隊共計6人得分上雙，其中薩格斯（Jalen Suggs）與華格納（Franz Wagner）分別拿下23分與20分，讓魔術在上半場就拉開比分差距，最終也在一路領先的情況下，以28分差距勝出。

而快艇本季至今的慘澹表現也引發熱議，除了主力群的傷病問題外，今夏補進的比爾和柯林斯（John Collins）一個報銷，一個始終找不到使用說明書，兩名老將保羅（Chris Paul）與洛培茲（Brook Lopez）更是效用有限，導致快艇的新陣容遲遲無法產生良好化學效應，讓快艇又回到哈登一人苦撐的局面，甚至防守表現還比過去來得更加糟糕，如今也只能等待球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）能盡快傷癒救火。

快艇

上一則

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

下一則

TPBL／Linsanity Forever 國王12月28日正式引退林書豪球衣 

延伸閱讀

NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇

NBA／76人迎接喬治回歸 馬克西飆39分逆轉快艇
場邊人語／比爾勝利 海盜失意

場邊人語／比爾勝利 海盜失意
屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責

屋崙任命臨時警長 新設憲政警務管理官監督問責
場邊人語／比爾失守 海豚得手

場邊人語／比爾失守 海豚得手

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40
11月14日，在澳門進行的第十五屆全國運動會乒乓球男子團體小組賽A組比賽中，北京隊3比0戰勝河南隊。北京隊選手馬龍（右）在場邊與隊友慶祝勝利。（新華社）

賽場又見馬龍 奧運會6冠王：沒拿過這塊金牌

2025-11-14 18:39

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」