NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇

熱火總教練史波史特拉。（路透）

美國男籃前後任總教練柯爾（Steve Kerr）與史波史特拉（Erik Spoelstra）在19日領軍進行本賽季首度交手，談到史波史特拉在上月正式接掌美國男籃兵符，柯爾在19日兩隊交手前表示，自己一點都不擔心史波史特拉有適應上的問題，因為他早已做好準備。

柯爾在過去兩屆奧運分別以助教和總教練身分帶領美國隊完成二連霸後，也正式交出美國男籃兵符，並在今年10月確定由史波史特拉接任，在19日勇士作客熱火主場賽前，柯爾說：「他絕對是一個絕佳的選擇，他是史上最偉大的教練之一，對於國際籃球的運作方式也有著深刻的理解，他明白執教一支球隊7周和9個月間的區別，他對一切瞭如指掌，肯定會非常出色。」

史波史特拉將帶領美國男籃挑戰2027卡達世界盃 和2028洛杉磯奧運 ，在過去一屆世界盃與奧運中，史波史特拉都是柯爾教練團的成員。